Presentato ufficialmente il cartellone 2024-25 del Teatro Nuovo di Pisa

PISA – Una presentazione diversa dal solito, quella che ha interessato le proposte del cartellone teatrale 2024-25 del Teatro Nuovo di Pisa, in quanto aperta alla cittadinanza che nel tardo pomeriggio di giovedì 17 ottobre 2024 ha potuto ascoltare dalla viva voce del Direttore Artistico Carlo Scorrano quelle che saranno le novità per la prossima stagione, comodamente seduta in platea, per poi assistere ad un momento artistico in anteprima di Michele Santeramo, noto attore e drammaturgo di fama nazionale, ovvero un monologo della serie “Fantasmi” e dedicato a “Bastianazzo” tratto da “Malavoglia” di Verga.

di Giovanni Manenti

Sarà poi lo stesso autore a dare il via ufficiale alla stagione teatrale sabato 19 alle ore 21 (orario fisso per tutto il periodo) con lo spettacolo “Storia di amore e di Calcio” e “Fantasmi per la città”, per un cartellone mai così ricco e che prevede 33 spettacoli portati in scena da compagnie e produzioni nazionali di teatro contemporaneo, oltre a 12 spettacoli per bambini, 8 concerti di musica popolare e world music, nonché a laboratori didattici per i più piccoli e corsi di formazione teatrale per tutte le età.

Sono pertanto questi i numeri e le iniziative della stagione 2024-’25 che il Teatro Nuovo di Pisa propone al suo affezionati pubblico, la cui produzione è stata resa possibile grazie anche al sostegno di Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze, al supporto del Dopolavoro Ferroviario e alla collaborazione con diverse associazioni del territorio.

Ad entrare nel dettaglio provvede il Direttore Artistico Carlo Scorrano che sottolinea: “quest’anno abbiamo deciso per un cambiamento di prospettiva, nel senso di aver cercato di rivoluzionare il rapporto tra il Teatro e la Società e pertanto invitiamo i cittadini a Teatro una volta a settimana per assistere a 33 spettacoli di teatro contemporaneo con appuntamenti quanto mai vari, visto che saliranno sul palcoscenico grandi nomi come Antonio Rezza, un gradito ritorno visto il doppio “sold out” ottenuto, Paolo Rossi, Antonella Questa, I Motus, oltre a Paolo Nani nel suo 32esimo anno di spettacolo in più di 64 Paesi e che per noi non può che essere un grandissimo onore“.

“Vi sono poi“, prosegue il Direttore Artistico, “le Compagnie legate alla città, a rappresentare dei grandi narratori e altrettanto monologhisti, oltre ad altri tipi di pièces quali commedie, una per tutte “Come ammazzare la moglie e il marito senza tanti perché” e comunque tutti spettacoli di un Teatro che si pone la domanda “Come fare Teatro oggi”, ovvero come posso riproporre in questo tempo storie del passato ad una contemporaneità, ad un mondo diverso rispetto ad anni fa oltre che ad un modo di vivere diverso, ragion per cui ci auguriamo di aver colto il senso del tempo che viviamo, riuscendo ad innescare un processo di dialogo ma anche di intrattenimento e di divertimento“.

“Ma non finisce qui“, conclude Carlo Scorrano, “in quanto abbiamo altri 30 spettacoli dedicati ai bambini, di cui 15 domenicali per le famiglie, oltre a quelli dedicati alle Scuole di Pisa e dintorni per i quali abbiamo già avuto molte adesioni, a cui si aggiunge il programma di “World Music”, vale a dire Musica Popolare con nomi importanti come gli E’ Zezi giunti al loro 50esimo anno di attività, Manu Theron che propone musica occitana, Alessia Tondo e Nando Brusco, così che il nostro rapporto con la Musica tradizionale e popolare continua come sempre, ed in più rinnoviamo l’invito al Teatro città, ovvero tutte le realtà cittadine che hanno desiderio di confrontarsi con uno spazio di presentazione oltre la programmazione, troveranno in noi un luogo dove esprimersi e dialogare“.

.Programma completo teatro contemporaneo 19/10/2024 ore 21.00 – Storia di amore e di calcio + fantasmi per la città (Michele Santeramo)

 26/10/2024 ore 21.00 – La Molli (Gabriele Vacis e Arianna Scommegna)

 02/11/2024 ore 21.00 – I dialoghi della vagina (Teatro al Femminile)

 09/11/2024 ore 21.00 – Kotekino Riff (Andrea Cosentino)

 16/11/2034 ore 21.00 – Ottantanove (Frosini /Timpano)

 22/11/2024 ore 21.00 – La Prova (Bruno Fornasari, Teatro dei Filodrammatici)

 30/11/2024 ore 21.00 – Kappa (Alessandro Brucioni)

 06/12/2024 ore 21.00 – Stelle (Francesco Salvadore, Annick Emdin, Francesco Pelosini)

 14 e 15/12/2024 ore 21.00 – Frankenstein (Motus Teatro)

 20/12/2024 ore 21.00 – Gamberetti (Lenti a Contatto)

 28/12/2024 ore 21.00 – La Lettera (Paolo Nani)

 10/01/2025 ore 21.00 – A volo d’angelo (Federica Cottini e Michelangelo Canzi)

 17/01/2025 ore 21.00 – Il Matto 1 (Massimiliano Loizzi)

 18/01/2025 ore 21.00 – Il Matto 2 (Massimiliano Loizzi)

 19/01/2025 ore 21.00 – Il Matto 3 (Massimiliano Loizzi)

 24/01/2015 ore 21.00 – The Game (Gianluca Iumiento, Binario Vivo)

 25/01/2025 ore 21.00 – Il valore del silenzio (Massimo Corevi, Atos Davini, Letizia Pardi e Benedetta Giuntini)

 01/02/2025 ore 21.00 – Stai zitta! (regia Marta Dalla Via con Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque)

 07/02/2025 ore 21.00 – Uno, Due, Tre ! (I Sacchi di Sabbia, Teatro Metastasio)

 14/02/2025 ore 21.00- Adamo ed Eva (Binario Vivo, Andrea Console e Luca Biagiotti)

 22/02/2025 ore 21.00 – Io (Flavia Mastrella Antonio Rezza)

 28/02 e 01/03/2025 ore 21.00 – Bianco (Giuseppe Tantillo e Valentina Carli)

 07/03/2025 ore 21.00 – Risorgimento Pop (Frosini/Timpano, Valerio Malorni)

 08/03/2025 ore 21.00 – La Figlia femmina (Binario Vivo / Maria Piscopo, Annick Emdin)

 14/03/2025 ore 21.00 – Operaccia satirica (Paolo Rossi)

 22/03/2025 ore 21.00 – Giulietta e Romeo (Roberto Latini)

 28 e 29/03/2025 ore 21.00 – Stile Liquido (La Ribalta Teatro)

 04/04/2025 ore 21.00 – Gramsci Gay (Iacopo Gardelli)

 11/04/2025 ore 21.00 – Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché (Antonio Amurri)

 17/04/2025 ore 21.00 – Il Coccodrillo (Tommaso Taddei)

 24/04/2025 ore 21.00 – L’ultima lettera di Yanez (Binario Vivo)

 30/04/2025 ore 21.00 – In un’altra vita (Federico Malvaldi, Remuda Teatro)

 09 e 10/05/2025 ore 21.00 – Souvenir (Compagnia Punto di fuga)

 16/05/2025 ore 21.00 – Rien ne va plus (Di e con Marina Romondia) Botteghino del teatro aperto martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Da quest’anno ci sarà la possibilità di fare gli abbonamenti alla stagione online tramite il sito: https://www.teatronuovopisa.it

oppure la piattaforma di prevendite https://www.ciaotickets.com/it/location/teatro-nuovo-pisa

Contatti e informazioni: 392.3233535; e-mail: teatronuovopisa@gmail.com

