Teatro Nuovo di Pisa: al via la nuova stagione con abbonamenti, eventi e una festa d’inaugurazione

PISA – Il Teatro Nuovo di Pisa ha presentato una campagna promozionale diversificata per gli abbonamenti della nuova stagione, utilizzando sia canali online che tradizionali, come manifesti e gazebo in città.



Tra le novità annunciate dal direttore artistico Carlo Scorrano, ci sono un ricco cartellone con 33 spettacoli di teatro contemporaneo, appuntamenti per bambini e scuole, eventi musicali e una festa di inizio stagione il 17 ottobre, aperta al pubblico, con un’anteprima artistica e un buffet.

Gli abbonamenti includono diverse opzioni: l’abbonamento completo a 250 euro, un abbonamento trimestrale da 100 euro per 11 spettacoli e un abbonamento dedicato al teatro per bambini a prezzi ridotti. Per promuovere la stagione, il teatro allestirà gazebo informativi nei weekend e organizzerà la festa di inaugurazione con una performance in anteprima di Michele Santeramo.

Gli abbonamenti possono essere acquistati online o presso il botteghino del teatro. La stagione è sostenuta da diverse istituzioni locali e prevede l’obbligo della tessera associativa per partecipare agli eventi.

