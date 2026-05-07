Teatro, convivialità e cultura: torna la “Piccola Rassegna” al Circolo Arci Pisanova

Written by Redazione• 7:57 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dopo il successo della scorsa edizione, è ripartita la “2.a Piccola Rassegna”, il ciclo di appuntamenti organizzato dal Circolo ARCI Pisanova in collaborazione con Corte Tripoli Cinematografica. Cinque serate, tutte di martedì, che uniscono teatro e convivialità grazie alla formula “spettacolo più cena”, proposta al costo di 15 euro.

Le prime due serate hanno già fatto registrare un’ottima partecipazione di pubblico e grande apprezzamento. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì alle ore 19 al Circolo ARCI Pisanova di via Frascani con la rappresentazione teatrale “Fuori dalla stanza”, diretta da Marco Balma e portata in scena dalla pluripremiata Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (La Spezia). Al termine dello spettacolo seguirà la cena conviviale.

La rassegna proseguirà martedì 19 maggio con uno spettacolo in vernacolo pisano diretto da Lorenzo Gremigni, mentre il 26 maggio andrà in scena “Elvira – Titoli di coda”, testo di Bruna Fusco con la regia di Roberto Merlino e la partecipazione della Compagnia “L’Albero di Putignano”.

Anche questa seconda edizione conferma la formula vincente che abbina cultura e socialità, creando occasioni di incontro e dialogo tra i partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Roberto Merlino al numero 328 7275895.

Nella foto Roberta Catalani, l’attrice che interpreterà, nel martedì di chiusura della “Piccola Stagione”, il ruolo di Elvira Coda Notari

Last modified: Maggio 7, 2026