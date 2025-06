Tavolo scolastico edilizia di Pontedera: la Provincia di Pisa al lavoro  

Written by admin• 4:23 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Si è svolto nella giornata di martedì 3 giugno il tavolo dell’edilizia scolastica di Pontedera a cura della Provincia di Pisa. Erano presenti il Presidente Massimiliano Angori, la struttura tecnica provinciale con il Dirigente all’Edilizia Scolastica ingegner Vincenzo Simeoni, l’Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Pontedera Francesco Mori, e i Dirigenti scolastici dei vari plessi.

“Palazzo Blu, che era stato indispensabile per le attività scolastiche durante il Covid, è uscito di recente dalla rosa degli edifici delle Secondarie di secondo grado di Pontedera. Come già comunicato, dopo aver consultato i dirigenti scolastici di Montale, XXV Aprile, Fermi, Pacinotti e Marconi, abbiamo deciso che faremo fronte alla necessità di spazi, che serviranno per il Montale nonostante il nuovo plesso, saranno rintracciati all’interno dello stesso villaggio scolastico”, spiega il Presidente Angori. “Ringrazio gli istituti scolastici per la consueta ottima collaborazione con l’ente provinciale, messa in pratica anche durante l’anno scolastico in cui, in accordo con i nostri uffici, provvedono autonomamente ad alcune manutenzioni su cui noi trasferiamo risorse economiche, alleggerendo comunque la nostra attività e ottimizzando tutte le risorse in campo. Un lavoro prezioso e per cui voglio ringraziare tutte le dirigenze scolastiche di Pontedera”, aggiunge Angori. “Prosegue comunque il nostro lavoro di confronto e ascolto attivo sulle varie esigenze: già nelle scorse settimane avevamo incontrato il Consiglio di Istituto e il Dirigente Scolastico del XXV Aprile, Sandro Scapellato con un incontro dedicato. Nella riunione di ieri abbiamo affrontato anche la tematica della videosorveglianza, prendendo accordi, come avevamo già detto, per erogare un contributo agli istituti che autonomamente si sono mossi per la messa a punto di apparati di sorveglianza interna, quella cioè di competenza provinciale. A stretto giro ci saranno altre riunioni interne con gli istituti interessati per mettere a punto la questione degli spazi didattici in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico”. Alla riunione, come anticipato, ha preso parte anche l’assessore all’ istruzione del Comune di Pontedera Francesco Mori che ha sottolineato l’ importanza “Della vicinanza e dell’ ascolto dei bisogni in stretta collaborazione con la Provincia” e “La disponibilità al dialogo e la ricerca di soluzioni condivise”.

Tra gli interventi da segnalare a Pontedera.

– Realizzazione nuovo Montale per oltre 11 milioni di euro (da adesso recesso all’affitto di Palazzo Blu)

– IPSIA Pacinotti

Palestra:

•rifacimento della pavimentazione della palestra per un valore di 150mila euro

– ITI Marconi di Pontedera 1 milione di euro per Efficientamento energetico

– NUOVA PALESTRA (ITI Marconi – Liceo Montale)

La nuova palestra in costruzione presso il villaggio scolastico è stata finanziata nell’ambito del

PNRR con le risorse resesi disponibili nel “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, a seguito dello scorrimento della graduatoria degli interventi proposti da Province

e Città Metropolitane in precedenza non rientrati nel “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle

scuole”. Il finanziamento originariamente assegnato per la palestra in argomento ammonta a €

4.760.000,00,.

Il progetto esecutivo approvato prevede un importo dei lavori di € 4.449.887,02 ed un quadro economico dell’importo complessivo di € 5.728.000,00, di cui:

• € 5.235.000,00 di risorse PNRR (inclusi € 475.000,00 del fondo per le opere indifferibili)

• € 493.000,00 quale quota di cofinanziamento della Provincia di Pisa.

ALTRI INTERVENTI IN CORSO / DA REALIZZARE

– Officine: lavori ponte sollevatore officine IPSIA, da realizzare durante l’estate;

– Seminterrato: completamento svuotamento dei seminterrati, pulizia locali e realizzazione

impianto di illuminazione.

I.T.C.G. E. Fermi

– Nuovi montascale: per ripristinare la piena accessibilità all’edificio dall’ingresso principale,

sono stati affidati i lavori di sostituzione dei due montascale esistenti, con Determinazione

dirigenziale n. 208 del 5/2/25, per una spesa di € 34.320,00; il montaggio delle nuove macchine è in corso e la conclusione è prevista entro la settimana corrente.

– Edificio ovest: riparazione pavimentazione in linoleum, verifica danzali e riparazione di

quelli danneggiati, da realizzare nel periodo estivo;

Istituto XXV Aprile

– Manutenzione infissi: con l’appalto affidato lo scorso anno si è provveduto a realizzare le

nuove porte dell’accesso principale dell’edificio azzurro e la manutenzione di alcune porte e

finestre per un totale di circa per una spesa 15.000 € (13.700 per i nuovi infissi e circa 2.000

€ di riparazioni).

– Installazione tende presso il Liceo Classico: è previsto l’affidamento dell’appalto per realizzare delle tende in tutti i locali. L’intervento è previsto durante le vacanze estive.

