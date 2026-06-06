Ponte sulla Sp14 nel Comune di Montecatini Val Di Cecina: 300 mila di lavori a cura della Provincia di Pisa. Lavori al via dal 15 giugno in senso unico alternato

Written by Redazione• 11:07 am• Pisa, Attualità

MONTECATINI VAL DI CECINA – Consegnati nei giorni scorsi i lavori al ponte sulla Sp14 nel Comune di Montecatini Val di Cecina

(km 11+500). Gli interventi sono a cura della Provincia di Pisa e partiranno il prossimo 15 giugno in regime di senso unico alternato.

“Si tratta di lavorazioni di manutenzione straordinaria del valore di circa 300mila euro, su un ponte dove sono attive da tempo riduzioni di carreggiata con limitazioni di portata a 7.5 tonnellate“, spiega il Presidente Massimiliano Angori. Sull’avvio dell’intervento interviene anche il Sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma: “Accogliamo con grande favore l’inizio di questo cantiere da parte della Provincia di Pisa, che ringrazio per l’importante investimento sulle nostre infrastrutture. Parliamo di un’opera di manutenzione straordinaria non più rimandabile, fondamentale per restituire piena sicurezza, stabilità e portata a un’arteria viaria strategica per il nostro Comune e per l’intera Val di Cecina.“

La durata dei lavori è di circa 4 mesi, in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale. Sono, inoltre, previste delle chiusure complete per periodi limitati, di massimo 20 giorni, che saranno ampiamente segnalate e comunicate. Ricordiamo che è obbligatorio, per prescrizioni idrauliche, eseguire i lavori nel periodo estivo.

Last modified: Giugno 6, 2026