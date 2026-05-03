Tanti auguri di buon compleanno al presidente Giuseppe Corrado

PISA – Giorno di festa in casa nerazzurra in quanto il massimo dirigente del Pisa Sporting Club, il presidente Giuseppe Corrado compie 76 anni.
di Maurizio Ficeli
ll numero uno della società nerazzurra è nato a Casale Monferrato in provincia di Alessandria, il 3 maggio 1950, anche se ormai è parmigiano di adozione visto che vive da una vita nella città ducale.
La Redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria pisana formula al Presidente Giuseppe Corrado i migliori auguri per il compimento degli anni e lunga vita al timone della società nerazzurra.Last modified: Maggio 1, 2026