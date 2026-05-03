Aiutiamo Vittoria! Una bambina, una famiglia, una speranza. L’evento del Kinzika Group

Written by Redazione• 11:14 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

L’Associazione Perignanese e le contrade di Perignano in collaborazione con il Kinzica Group organizzano un evento benefico in favore della piccola Vittoria.

di Maurizio Ficeli

Questa bambina necessita di aiuto per sottoporsi ad un protocollo di cura all’estero per una malattia neurodegenerativa. Per dare una mano a livello economico è stata organizzata una cena presso il Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta a Perignano per il 22 maggio prossimo alle 20,30.

Andando nello specifico, Vittoria è una bambina di sei anni che frequenta la prima elementare alla scuola “Salvo D’Acquisto” di Perignano ed è affetta da una rara malattia genetica (BPAN), che è una patologia neurodegenerativa che compromette lo sviluppo motorio e cognitivo e che, ad oggi non ha una cura definitiva. I suoi genitori stanno affrontando un percorso difficile, con una possibilità di trattamento all’estero, che potrebbe migliorare la sua qualità di vita. Purtroppo si tratta di un percorso molto costoso, motivo per cui è stata attivata una raccolta di fondi.

Il prezzo della cena è di € 25 per gli adulti e di € 10 per i bambini fino a 10 anni, che è comprensiva di antipasto, primo, secondo, vino, acqua e caffè.

Per prenotarsi ci si può rivolgere ai seguenti organizzatori: Luca 3490605605, Alessia 3281526503 e Mina 3883653605.

Last modified: Maggio 3, 2026