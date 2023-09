Tanti auguri di buon compleanno a Mattia Valoti

Scritto da admin• 12:07 pm• Pisa SC

PISA – Il mese di settembre inizia con un compleanno in casa nerazzurra Mattia Valoti, centrocampista, giunto da poche settimane all’ombra della Torre Pendente proveniente dal Monza, compie 30 anni, essendo nato a Vicenza il 6 settembre 1993, anche se è bergamasco di origine.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al giocatore nerazzurro i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.

