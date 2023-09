Un grande dolore la morte di Diego Checchi

Scritto da admin• 12:04 pm• Pisa SC

PISA – Una notizia ferale mi ha sconvolto proprio poche ore fa. Diego Checchi, amico e collega, che scriveva per il sito Gazzetta Lucchese ci ha lasciato martedì 5 settembre alle ore 8, all’età di 39 anni, dopo lunga malattia, in quanto era da tempo ricoverato in ospedale e le sue condizioni si era aggravate negli ultimi giorni.

di Maurizio Ficeli

Conobbi Diego in occasione dei derby fra Lucchese e Pisa, ci scambiavamo informazioni, poi lui mi intervistò per il suo giornale ed io intervistai lui per Pisanews. Ci divideva una sana e sportiva fede calcistica, io tifoso del Pisa, lui della Lucchese, ma, in sostanza, avevamo lo stesso spirito perché l’amore per i nostri rispettivi colori era il medesimo. È difficile in questo momento doloroso, trovare ulteriori parole. Poi c’è anche una coincidenza alquanto drammatica: Diego è morto il 5 settembre, lo stesso giorno in cui venne a mancare suo padre Lorenzo, quando si dice il destino.

Diego lascia la mamma Francesca e il fratello Luca. L’ultimo saluto a Diego ci sarà giovedì 7 settembre alle ore 15 nella Basilica di San Frediano a Lucca, non prima di fare uno sosta allo stadio Porta Elisa. Mi mancherai, Diego, grande tifoso della tua Lucchese e giornalista competente. Riposa in pace, amico mio e grande collega, che la terra ti sia lieve.



La redazione di Pisanews, con il testa il direttore Antonio Tognoli, si unisce al dolore generale, formulando ai familiari le più sentite condoglianze.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 6, 2023