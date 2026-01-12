Tanti auguri ad Adrian Semper

Written by admin• 7:57 am• Pisa SC

PISA – Altro compleanno in casa Pisa. Adrian Semper, estremo difensore nerazzurro di origine croata, giunto lo scorso anno all’ombra della Torre Pendente proveniente dal Como, compie oggi 28 anni essendo nato a Zagabria il 12 gennaio 1998.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti di tutto l’ambiente del tifo pisano, formula al portierone croato i migliori auguri per il compimento degli anni, che siano sempre portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

