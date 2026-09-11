Tanti auguri a Simone Canestrelli

Written by Redazione• 7:37 am• Pisa SC

PISA – Oggi festeggia il compleanno Simone Canestrelli. L’aitante difensore nerazzurro compie 26 anni, essendo nato a Montepulciano, in provincia di Siena, il giorno 11 settembre 2000,perché lui ci tiene a sottolineare che è di Chianciano Terme.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti dei tifosi nerazzurri formula al difensore di origine senese i migliori auguri per il compimento degli anni ché siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Agosto 29, 2026