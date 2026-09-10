Coltano, ad “Altre Visioni” arte, disabilità e il teatro di Danio Manfredini

Written by Redazione• 2:39 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Prosegue venerdì 11 settembre nel Parco delle Biodiversità–Il Nuovo Fontanile di Coltano la nona edizione di “Altre Visioni”, il contro-festival ideato da Alessandro Garzella e curato da Animali Celesti teatro d’arte civile.

La giornata inizierà alle 11 con “Arte e/è disabilità – Disabilità e/è arte?”, confronto pubblico realizzato con React sulle reti di progettazione tra artisti con e senza disabilità, tra identità poetiche, ostacoli burocratici e rischio di opportunismi.

Alle 17 prenderà il via “Agorà 2026: il limite tra manchevolezza e infinito”, ciclo di incontri quotidiani, in programma fino a domenica 13 settembre, dedicato ai limiti fisici, mentali, culturali e sociali come possibili fonti di nuove prospettive. Il dialogo sarà coordinato da Giuls Paoli con Carlo Cellai, Lorenzo Donati e Rodolfo Sacchettini.

Alle 18.30 Kaminteatro e ProgettoAutismo presenteranno “Incantesemas (Dall’Ultima Fila)”, con Andrea Brugnera e la regia di Andrea Mancini. Attraverso 22 sequenze, lo spettacolo racconta in forma corale esperienze e testimonianze di persone autistiche e delle loro famiglie, affrontando il rapporto con le istituzioni, i conflitti familiari, la solitudine e la resilienza.

Alle 21.30, alla Villa Medicea di Coltano, protagonista sarà Danio Manfredini, quattro volte vincitore del Premio Ubu, con la lettura di “Divine”, produzione Ert–Teatro Nazionale liberamente ispirata a Nostra signora dei fiori di Jean Genet. La lettura sarà accompagnata dallo storyboard dei disegni originali realizzati dall’artista.

La serata terminerà alle 23 al Parco delle Biodiversità con “La Buca” di Nerval Teatro, firmato da Maurizio Lupinelli ed Elisa Pol. In scena Carlo De Leonardo e Maurizio Lupinelli reinventeranno situazioni e personaggi dell’universo di Samuel Beckett attraverso improvvisazione e gioco teatrale.

Per tutta la giornata proseguiranno anche i laboratori e gli stage del campus residenziale. Informazioni: info@animalicelestiteatro.com; www.animalicelestiteatrodartecivile.it.

Danio Manfredini (Ph.Mattia Santini)

Last modified: Settembre 10, 2026