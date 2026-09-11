Pisa – Virtus Entella: le probabili formazioni

Written by Redazione• 7:02 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club scende in campo questa sera (ore 21) nell’anticipo della quarta giornata del campionato di serie B contro la Virtus Entella per cercare di proseguire la striscia positiva dopo le vittorie conquistate con Catanzaro e Juve Stabia. Un occasione per dare continuità al proprio cammino dopo il passo falso contro il Padova nella gara di esordio.

di Antonio Tognoli

Mister Bianco dovrà rinunciare a Bozhinov ancora alle prese con gli accertamenti dopo il malore di Castellammare di Stabia, oltre che a Esteves, alle prese con un problema muscolare e agli infortunati ormai di più lungo corso come Marras (rientrerà dopo la sosta), Buffon e Lusuardi. Il tecnico nerazzurro recupera invece Moreo che però dovrebbe inizialmente partire dalla panchina. Davanti a Confente dovrebbero partire Calabresi, Canestrelli e Coppola. Sugli esterni spazio a Zanon e Angori. In mezzo al campo sicure le conferme di Leone e Correia. Leris e Tramoni a ridosso dell’unica punta Petagna, in ballottaggio con Pittarello per una maglia da titolare.

La Virtus Entella che finora ha realizzato un solo punto in classifica, guidata da mister Chiappella, dovrà rinunciaare agli indisponibili Bariti e Mezzoni. Davanti a Del Frate difesa a tre formata da Parodi, Tiritiello e Marconi. L’ex Spezia Vignali e Di Mario saranno impiegati sulle fasce laterali. Nella zona nevralgica del campo Squizzato, Franzoni e Guiu. In attacco probabile l’impiego di due ex nerazzurri del recente passato; Cuppone e Forte.

Alla Cetilar Arena ci saranno questa sera oltre novemila spettatori per spingere i nerazzurri alla conquista dei tre punti. Subito dopo la partita ci sarà la possibilità di votare nella nuova App nerazzurra l’MVP del match. APPLE: https://play.google.com/store/apps/details… ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details…

PISA – V.ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 26 Coppola; 72 Zanon, 55 Leone, 29 Correia; 3 Angori; 7 Leris, 10 Tramoni; 37 Petagna. 1 Scuffet, 22 Loria, 4 Caracciolo, 13 Primasso, 44 Denoon, 14 Loyola, 21 Vural, 36 Piccinini, 8 Pittarello, 11 Ferrah, 32 Moreo. All. Paolo Bianco.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): 22 Del Frate; 23 Parodi, 6 Tiritiello, 15 Marconi; 8 Vignali, 24 Franzoni, 5 Squizzato, 11 Guiu, 26 Di Mario; 32 Forte, 10 Cuppone. A disp. 91 Colombi, 12 Torrielli, 27 Alborghetti, 3 Previtali, 39 Motolese, 16 Turicchia, 18 Annoni, 70 Kritta, 55 Feiippe, 80 Benedetti, 9 Corona, 17 Tirelli. All. Andrea Chiappella.

ARBITRO: Feliciani della sezione di Teramo. Assistenti; Mastrodonato-Ceolin. 4 Uomo: Maccarini. VAR Gariglio AVAR Massimi

Last modified: Settembre 11, 2026