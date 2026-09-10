Andrea Chiappella: “Con il Pisa sarà una partita affascinante, contro una squadra storica in un ambiente caldo”

Written by Redazione• 6:52 pm• Pisa SC

PISA – Conferenza stampa di mister Andrea Chiappella alla vigilia della gara fra Entella e Pisa in programma all‘Arena Garibaldi venerdì 11 settembre alle ore 21. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale “Pianeta serie B”.

di Maurizio Ficeli

La gara con il Pisa: “Sarà una partita affascinante, contro una squadra storica, in un ambiente caldo, ma abbiamo preparato questo confronto con la nostra convinzione di poter fare male a tutti“

Attenzione in fase offensiva: “Dobbiamo crescere in consapevolezza, qualcosa ci sta mancando nel percorso ma dobbiamo andare a prendercelo con le nostre qualità. Non siamo sempre stati perfetti come dovremmo essere, certe situazioni non vanno concesse: già da venerdì sera voglio vedere maggiore attenzione, soprattutto in fase difensiva“.

Sulla formazione. “I dubbi ci sono sempre per merito dei ragazzi, anche chi entra si fa sempre trovare pronto. Noi abbiamo pensato a recuperare qualcuno che era acciaccato, e siamo arrivati ad avere tutti disponibili, a parte i lungodegenti Bariti e Mezzoni, e di questo ringrazio tutto gli staff che collabora con noi“.

Andrea Chiappella (foto tratta dal profilo FB)

Last modified: Settembre 10, 2026