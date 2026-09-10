Un libro per sostenere il diritto allo studio: torna la giornata solidale nel Giardino della Limonaia

Written by Redazione• 1:27 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Libri, cultura e solidarietà tornano a incontrarsi nel cuore di Pisa. Sabato 19 settembre, dalle 10 alle 19, il Giardino della Limonaia del Palazzo Arcivescovile, in piazza Arcivescovado, ospiterà una nuova edizione di “Un libro, un dono”.

GiardinodellaLimonaia1©Ph.Nicola_Gronchi

L’iniziativa permetterà ai visitatori di scegliere tra numerose pubblicazioni lasciando un’offerta libera, che sarà interamente destinata alla Caritas diocesana di Pisa. Le risorse raccolte serviranno a contrastare la povertà educativa, contribuendo all’acquisto di materiale scolastico e di altri strumenti necessari a bambini e ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà economica.

Dopo la prima esperienza dello scorso aprile, l’appuntamento si amplia con il coinvolgimento di nuove realtà cittadine. Accanto all’Opera della Primaziale Pisana parteciperanno l’Università di Pisa, con le pubblicazioni della Pisa University Press, e la Fondazione Pisa.

Sui tavoli allestiti nel giardino sarà possibile trovare cataloghi d’arte, studi, monografie, pubblicazioni scientifiche e volumi di approfondimento messi a disposizione dagli enti promotori.

L’ingresso è libero.

A fare da cornice alla giornata sarà il Giardino della Limonaia, spazio recentemente restaurato all’interno del Palazzo Arcivescovile, che per l’occasione diventerà un luogo d’incontro tra cultura, cittadinanza e volontariato.

GiardinodellaLimonaia2©Ph.Nicola_Gronchi

Last modified: Settembre 10, 2026