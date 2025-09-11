Written by Settembre 11, 2025 8:04 am Pisa SC

Tanti auguri a Simone Canestrelli

HomePisa SCTanti auguri a Simone Canestrelli

PISA – Oggi in casa nerazzurra festeggia il compleanno Simone Canestrelli. L’aitante difensore nerazzurro compie 25 anni, essendo nato a Montepulciano, in provincia di Siena, solo per ragioni ospedaliere, il giorno 11 settembre 2000, perché lui ci tiene a sottolineare che è di Chianciano Terme. 

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti dei tifosi nerazzurri formula al difensore di origine senese i migliori auguri per il compimento degli anni ché siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Foto Roberto Cappello per Pisanews

Last modified: Settembre 10, 2025
Previous Story
Petrucci (FdI): “Casa di comunità, una storia infinita. Il pubblico ancora una volta in ritardo rispetto al privato”
Next Story
A dieci anni dalla scoperta, le onde gravitazionali verificano un teorema di Stephen Hawking sui buchi neri

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti