Tanti auguri a Simone Canestrelli

PISA – Oggi in casa nerazzurra festeggia il compleanno Simone Canestrelli. L’aitante difensore nerazzurro compie 25 anni, essendo nato a Montepulciano, in provincia di Siena, solo per ragioni ospedaliere, il giorno 11 settembre 2000, perché lui ci tiene a sottolineare che è di Chianciano Terme.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti dei tifosi nerazzurri formula al difensore di origine senese i migliori auguri per il compimento degli anni ché siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Foto Roberto Cappello per Pisanews

