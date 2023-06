Tanti auguri a Caracciolo e Moreo

Scritto da admin• 8:15 am• Pisa SC

PISA – Oggi è il compleanno di Antonio Aldo Caracciolo e Stefano Moreo.



di Maurizio Ficeli



L’esperto difensore e capitano nerazzurro compie 33 anni essendo nato a Tempio Pausania, in Sardegna il 30 giugno 1990, anche se ormai è milanese di adozione visto che vive da sempre nel capoluogo lombardo.

Stefano Moreo, attaccante, che compie 30 anni, essendo nato a Milano il 30 giugno 1993.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutti i tifosi nerazzurri formula al giocatore di origine meneghina i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Giugno 30, 2023