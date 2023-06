Mutuo, meglio fisso o variabile?

L’ultima decisione della BCE di giovedì 15 giugno di alzare i tassi di interesse era già ampiamente scontata dal mercato, ma rimane comunque una importante notizia per chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile o intende accenderne uno nuovo. Oltre a questo, la Presidente Christine Lagarde ha esplicitamente ammesso come l’istituto di Francoforte sia ancora lontano dall’uscire vincitore nella guerra contro l’inflazione e si ritenga insoddisfatto dei risultati raggiunti finora con le strette monetarie, “abbiamo terminato il cammino? No, non siamo a destinazione. Abbiamo altra strada da fare? Sì. A meno di cambiamenti radicali nel nostro scenario di base, continueremo ad alzare i tassi alla prossima riunione, non stiamo pensando a una pausa. Non abbiamo nemmeno parlato di una sosta perché abbiamo ancora lavoro da fare”. Conseguentemente gli analisti prevedono non solo il rialzo a luglio ma un altro anche a settembre che quasi certamente non basterà.

Probabilmente dopo l’autunno, con le prime proiezioni per il 2024, si potranno avere indicazioni più complete e capire se avremo raggiunto davvero il picco sui tassi e quanta strada resta da fare.

Ricordo che il tasso di interesse dei mutui può essere di due tipi, fisso o variabile. Nel caso di tasso fisso, il tasso viene deciso al momento della sottoscrizione del mutuo stesso e non varia nel tempo, quindi si conosce con certezza l’importo della rata mensile per tutta la durata del finanziamento mentre nel caso del variabile il tasso di interesse, e quindi l’importo delle rate, varia nel tempo a seconda dell’andamento del parametro Euribor.

La domanda più frequente è, quindi quale mi conviene di più? E inoltre, se ho un mutuo a tasso variabile mi conviene trasformarlo in fisso? Oppure una soluzione mista? E se faccio il fisso poi quando i tassi scenderanno e la mia rata rimarrà più alta per sempre?

La risposta non è così scontata e non bisogna farsi condizionare troppo dalla situazione del momento in quanto si valuta un’operazione che ha durate di quindici, venti ed anche trent’anni per cui è indispensabile fare alcune considerazioni.