Ufficiale. Alberto Aquilani nuovo tecnico del Pisa Sc

Scritto da admin• 8:40 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Alberto Aquilani.

Dopo aver chiuso una prestigiosa carriera da calciatore che lo ha portato a vestire per 38 volte la maglia Azzurra e tra le altre, le maglie di Roma, Liverpool, Milan e Juventus, Alberto Aquilani ha subito intrapreso quella da allenatore. Il suo percorso da tecnico si è sviluppato nella Fiorentina; inizialmente sulla panchina dell’Under 18, quindi in qualità di collaboratore tecnico di Beppe Iachini nello staff della Prima squadra e infine come Tecnico della formazione Primavera.

In tre stagioni Alberto Aquilani, classe 1984, ha conquistato 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe di categoria, oltre al titolo di Miglior Allenatore del Campionato ai “Primavera Best Awards 2023”; la sua Fiorentina, nella stagione appena conclusa, ha sfiorato anche lo Scudetto sconfitta dal Lecce in finale dopo i tempi supplementari.

Il nuovo Tecnico del Pisa Sporting sarà presentato ufficialmente alla stampa lunedì 10 luglio 2023

Last modified: Giugno 29, 2023