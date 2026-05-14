A Marina di Pisa si attiva la nuova Casa della Comunità: riaprono le prenotazioni per i prelievi

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MARINA DI PISA – A partire da venerdì 15 maggio, entra in funzione la nuova Casa della Comunità di Marina di Pisa e sul portale Zerocode sarà nuovamente possibile prenotare i prelievi di sangue da effettuare nella nuova struttura nei giorni di giovedì e sabato.

Oltre al punto prelievi, la nuova Casa della Comunità ospita tutti i servizi sanitari territoriali di base: dagli ambulatori dei medici di medicina generale a quelli specialistici, dall’assistenza infermieristica all’assistenza domiciliare, dagli assistenti sociali alla continuità assistenziale.

La struttura, al servizio di tutto il litorale pisano, è stata realizzata attraverso un intervento di ampliamento e riqualificazione del distretto di via Flavio Andò, grazie a un investimento di oltre 1 milione di euro finanziato dall’ASL Toscana nord ovest con risorse provenienti dal PNRR e con il supporto della SdS Pisana e del Comune di Pisa.

Last modified: Maggio 14, 2026