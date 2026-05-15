“Una città che fa comunità”: a Cascina incontro pubblico con Dario Nardella, Michelangelo Betti e Matteo Trapani 

Written by Redazione• 7:20 am• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Sabato 16 maggio, alle ore 18.45, al Bar La Torre in Piazza dei Caduti 22 a Cascina, si terrà l’iniziativa pubblica “Una città che fa comunità”, promossa in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

All’incontro parteciperanno Dario Nardella, europarlamentare, Michelangelo Betti, sindaco di Cascina e candidato alla guida della città, e Matteo Trapani, consigliere regionale.

L’appuntamento sarà un’occasione di confronto aperto con cittadine e cittadini sui temi centrali per il futuro di Cascina: qualità della vita, servizi, partecipazione, coesione sociale, sviluppo del territorio e ruolo dei Comuni nella costruzione di comunità più forti, inclusive e vicine ai bisogni delle persone.

«Cascina è una città che in questi anni ha scelto di rimettere al centro le persone, i servizi e il senso di comunità — dichiara Giovanni Russo, segretario comunale e capolista dem —. Con questa iniziativa vogliamo discutere del lavoro fatto e soprattutto delle sfide che abbiamo davanti: una città più vivibile, più solidale, più attenta ai giovani, alle famiglie, alle imprese e ai territori».

L’incontro si concluderà con un momento conviviale. È previsto un aperitivo al costo di 15 euro, ridotto a 10 euro per i bambini.

Last modified: Maggio 15, 2026