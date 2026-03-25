Written by Marzo 25, 2026 7:02 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

“Via Crucis” di Franz Liszt nella Chiesa del Carmine a Pisa

HomePisa, Cultura, Eventi/Spettacolo“Via Crucis” di Franz Liszt nella Chiesa del Carmine a Pisa

PISA – Dopo lo spettacolo musicale che ha chiuso con indiscusso successo il Progetto Shaharazad, l’orchestra Oltreconfine ha ripreso il proprio percorso per presentarsi di nuovo al pubblico ad inizio giugno.

In questo arco temporale vogliamo dare spazio ad alcune iniziative pensate per sostenerla; la prima preziosa perla ci è stata regalata dal Direttore Giovanni Del Vecchio e dal pianista Claudio Proietti con l’esecuzione della “Via Crucis” di Franz Liszt per coro e pianofortesabato 28 marzo ore 18.30 a Pisa nella Chiesa di Santa Maria del Carmine in Corso Italia.

Il Coro della Società Filarmonica Pisana è diretto dal maestro Del Vecchio. Un capolavoro poco eseguito nel quale l’intensità spirituale si fonde con un linguaggio musicale originale e visionario.

Last modified: Marzo 25, 2026
Previous Story
Nozze d’Argento tra vino e musica: 25 anni di CantinaJazz

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti