Tangenziale di Cisanello, l’Associazione Amici di Pisa: “Costi triplicati e risorse ancora insufficienti”

Written by Redazione• 4:56 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de Gli Amici di Pisa.

L’Associazione Amici di Pisa interviene sul tema della viabilità legata al nuovo ospedale di Cisanello, ripercorrendo le origini del progetto e sollevando dubbi su tempi, costi e coperture economiche.

Il piano nasce dall’accordo firmato nel 1994 tra i Comuni di Pisa e San Giuliano Terme, poi recepito negli atti successivi fino all’Accordo di Programma del 2005, con l’obiettivo di realizzare un sistema viario funzionale al trasferimento del polo ospedaliero Santa Chiara a Cisanello.

Il progetto originario prevedeva una tangenziale suddivisa in tre tratte, per un costo complessivo di circa 60 milioni di euro. Oggi, secondo quanto evidenziato dall’associazione, il fabbisogno economico sarebbe salito a circa 166 milioni, con un aumento di oltre 100 milioni rispetto alle stime iniziali.

Nonostante l’aumento dei costi, il Comune di San Giuliano Terme ha avviato la realizzazione del tratto di propria competenza, mentre il resto dell’opera resta ancora incompleto.

Nel documento si fa riferimento anche alla recente visita al cantiere di Madonna dell’Acqua da parte del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, durante la quale è stato annunciato l’impegno a reperire ulteriori 20 milioni di euro entro fine legislatura.

Una cifra che, secondo l’associazione, non sarebbe comunque sufficiente a completare l’intervento. «Il Nuovo Santa Chiara si sta completando – si legge – ma la viabilità necessaria per raggiungerlo è ancora lontana».

L’Associazione richiama inoltre impegni finanziari passati legati alla valorizzazione della società aeroportuale SAT e denuncia il mancato ritorno di risorse sul territorio pisano.

Da qui la richiesta di chiarezza e di rispetto degli impegni: «I pisani si chiedono se esistano territori di serie A e territori di serie B», conclude l’associazione, sottolineando la necessità di garantire infrastrutture adeguate a supporto di un’opera strategica come il nuovo ospedale.

Last modified: Marzo 29, 2026