Rifiuti scaricati abusivamente a Selvatelle: individuato e sanzionato il responsabile

Written by Redazione• 5:21 pm• Terricciola

TERRICCIOLA – Un furgone, pochi istanti e un sacco gettato nel cassonetto in modo irregolare. Ma il gesto non è passato inosservato. Gli agenti della Polizia municipale di Terricciola, coordinati dal comandante Michele Stefanelli, sono riusciti a risalire al responsabile e a sanzionarlo.

Si tratta di una persona residente in un Comune a oltre 20 chilometri di distanza, sorpresa mentre conferiva rifiuti illegalmente all’ingresso della frazione di Selvatelle.

“Il concetto è semplice: se i nostri cassonetti vengono riempiti da rifiuti scaricati da chi non è residente, i cittadini rischiano di trovare contenitori pieni e situazioni di degrado, come accadeva fino a qualche anno fa – dichiarano il sindaco Matteo Arcenni, la vicesindaca Elena Baldini Orlandini e l’assessore all’ambiente Edoardo Colombini –. Nessuna tolleranza per chi non rispetta le regole“.

L’amministrazione comunale conferma che i controlli proseguiranno con continuità per contrastare l’abbandono e il conferimento irregolare dei rifiuti.

«È una questione di rispetto verso i cittadini e verso il territorio – concludono – che merita tutela e attenzione».

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Last modified: Marzo 29, 2026