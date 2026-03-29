Scontro auto-scooter: un ferito ad Arena Metato

Written by Redazione• 1:01 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Giuliano Terme

ARENA METATO – Nel pomeriggio di sabato 28 marzo scontro auto – scooter in Via Cavour ad Arena Metato nel Comune di San Giuliano Terme.

Lo scooter guidato da un giovane, ha perso il controllo in prossimità della curvone, vicino alla Chiesa delle Benedettine, ed è andato a scontrarsi con un’utilitaria che stava percorrendo il senso opposto di marcia.

Sul posto è intervenuta un ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato il giovane conducente dello scooter in ospedale ed i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. Il traffico è rimasto paralizzato per circa un’ora in entrambi i sensi di marcia.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Last modified: Marzo 29, 2026