Taglio dell’erba, si prosegue secondo il calendario previsto

PISA – Con il mese di marzo è ripreso, nel comune di Pisa, il taglio dell’erba sopra e sotto marciapiedi, servizio curato da Pisamo.

In un’ottica di ottimizzazione, la città è stata divisa in quattro zone: Pisa nord, Pisa sud, Litorale e Ospedaletto. Aree per le quali sono in calendario sei tagli all’anno. Una quinta ditta è dedicata poi ai cigli stradali e alle scarpate, in cui vengono effettuati tre tagli all’anno. Intanto per questa primavera 2025, come detto, il lavoro è iniziato il 17 marzo contemporaneamente a Pisa Nord e Pisa Sud e Litorale.

Al 5 aprile sono stati completati:

Pisa nord – Porta a Lucca, Pisanova, Porta a Piagge, San Michele.

Pisa Sud – Ospedaletto, Sant’Ermete, Porta fiorentina, Zona Stazione.

Litorale – Tirrenia Servizio dei cigli stradale e scarpate: Cisanello, Oratoio, Riglione.

Entro il 12 aprile sono previsti:

Pisa nord – Completamento Porta a Lucca, Don Bosco, avanzamento Porta a Piagge, completamento San Michele.

Pisa sud – Ospedaletto, San Marco, San Giusto.

Litorale – completamento Tirrenia, Marina di Pisa.

Servizio taglio dei cigli stradale e scarpate: completamento Oratoio, in completamento Riglione, Ospedaletto. Il numero di tagli dell’erba è calcolato su base statistica e Pisamo provvede quotidianamente al monitoraggio e verifica delle ditte. Dove possibile è in uso l’attrezzatura elettrica in modo da creare meno disturbo acustico.

