Taglio del nastro per “Trash to Beauty”: il progetto Peccioli in mostra a New York

PECCIOLI – Il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, ha inaugurato con queste parole la mostra “Trash to Beauty” presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York il 19 febbraio.



La mostra, curata da Brett Littman, presenta il progetto Peccioli come un’eccellenza italiana da esportare all’estero fino al prossimo maggio. Macelloni ha ringraziato il direttore dell’istituto, Fabio Finotti, per l’opportunità di portare questa esperienza negli Stati Uniti.

All’inaugurazione, il direttore Finotti ha elogiato il lavoro di Littman e l’opera di Vittorio Corsini sugli sguardi dei pecciolesi, sottolineando il legame con l’arte e la cultura. Littman ha evidenziato come Peccioli sia un caso unico per l’integrazione funzionale di cinque settori. Ha ringraziato il suo team e i cittadini pecciolesi per il contributo alla mostra.

La visita della delegazione pecciolese a New York non si è conclusa il 19 febbraio. Mercoledì 21 febbraio, grazie alla collaborazione con la School of Architecture and Design del New York Institute of Technology, sarà inaugurata un’altra importante opera. Si tratta di “ENT – 6 Peccioli/NewYork” di Alessandro Ottodix Zannier, composta da due installazioni luminose gemelle, una a Peccioli e l’altra a New York, in dialogo tra loro via web, che mostrano dati ambientali sull’inquinamento atmosferico annuale delle rispettive aree geografiche.

