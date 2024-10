T-Tour di #IF2024: esplorazioni educative e innovazione digitale a Le Benedettine

Scritto da admin• 3:34 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il Centro Congressi Le Benedettine ospiterà nuovamente la sezione T-Tour di #IF2024, con un ricco programma di laboratori, workshop, conferenze interattive e tutorial dal 10 al 13 ottobre, seguiti da eventi online fino a dicembre.



Sotto il tema chiave “#generazione”, il festival mira a stimolare la curiosità e fornire strumenti utili per affrontare la rivoluzione digitale. Tra le domande trattate ci saranno il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’educazione e il suo potenziale come tutor.

I partecipanti potranno sperimentare diverse tecniche di scrittura, animazione e utilizzo di programmi per la creazione di modelli di intelligenza artificiale, oltre a esplorare applicazioni creative nel graphic design e nel cinema. Workshop interattivi offriranno anche occasioni per riflettere sui rischi dell’IA e sulle sue applicazioni nella bioinformatica. La sezione dedicherà attenzione al cambiamento climatico e alla sostenibilità, con percorsi guidati e laboratori sulla transizione ecologica.

Inoltre, si prevede un laboratorio dal titolo “AI or not AI?”, dove i partecipanti scriveranno brevi dialoghi teatrali utilizzando approcci diversi legati a varie generazioni. Non mancherà un focus sull’impoverimento linguistico della Generazione Z, analizzato attraverso test di comprensione del testo. Anche i docenti avranno a disposizione percorsi formativi sull’uso consapevole della rete e sull’integrazione tra relazioni umane e intelligenza artificiale.

Tutti gli eventi sono gratuiti e accessibili fino a esaurimento posti, con prenotazione sul sito ufficiale del festival.

Last modified: Ottobre 4, 2024