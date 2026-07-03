Sunset Aperitifs al Castello del Terriccio: il 9 luglio il primo appuntamento tra tramonto, cucina e vini

Written by Redazione• 11:54 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Un tramonto che spazia dalle colline fino al Mar Tirreno, il fascino di un borgo storico, il profumo del pane cotto a legna, pietanze preparate sulla griglia, grandi vini, cocktail e musica dal vivo. Nasce con questi ingredienti Sunset Aperitifs, il nuovo format firmato Castello del Terriccio e ristorante Terraforte, pensato per trasformare le sere d’estate in un’esperienza capace di unire gusto, paesaggio e convivialità.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 9 luglio alle 20, nel cuore del Castello del Terriccio, in via Bagnoli 16 a Castellina Marittima, con una serata speciale dedicata al live fire cooking realizzato nel forno della tenuta, da poco riaperto. Il menù, ideato dallo chef stellato Cristiano Tomei, è proposto a 30 euro, bevande escluse. La prenotazione è obbligatoria al numero 345 8766179.

Protagonista della serata sarà anche il luogo che la ospita. I Sunset Aperitifs rappresentano infatti un’occasione per vivere il borgo storico del Castello del Terriccio, normalmente riservato agli ospiti e ai clienti della tenuta. Una terrazza panoramica dalla quale lo sguardo abbraccia le colline della Costa degli Etruschi fino al Mar Tirreno, regalando uno dei tramonti più suggestivi del territorio.

L’iniziativa è anche un invito a scoprire il mondo del Castello del Terriccio, noto per la produzione di vini di prestigio e di olio extravergine d’oliva. Oggi la tenuta è un vero ecosistema dell’ospitalità e dell’enogastronomia, di cui fanno parte il ristorante Terraforte, inserito nella guida Michelin e guidato dall’executive chef Cristiano Tomei, e Villa La Marrana, guest house immersa nel verde con piscina, pensata per soggiorni tra natura, relax ed esperienze enologiche.

Particolarmente significativo è il recupero del forno storico, protagonista della prima serata della rassegna. Per decenni questo edificio ha rappresentato il cuore della vita quotidiana del borgo: qui veniva cotto il pane destinato alle famiglie che abitavano il Castello del Terriccio, una comunità che arrivava a contare circa 500 residenti. Oggi, grazie al progetto di recupero e valorizzazione del borgo avviato da Vittorio Piozzo di Rosignano, nipote di Gian Annibale Rossi di Medelana e oggi alla guida dell’azienda, il forno torna a vivere raccontando la memoria del luogo attraverso il cibo.

Il rilancio del borgo si inserisce in un progetto più ampio che punta a fare del Castello del Terriccio una destinazione capace di accogliere non solo gli appassionati di vino, ma anche aziende, professionisti e privati alla ricerca di una location esclusiva. La tenuta dispone di sala convegni, spazi per meeting e incentive, degustazioni guidate, percorsi enogastronomici, ristorazione di alto livello e ospitalità, offrendo la possibilità di organizzare eventi aziendali, matrimoni, feste di laurea, anniversari e cerimonie in un contesto unico tra vigneti, uliveti e paesaggio toscano.

Tra gli elementi che rendono autentico il borgo c’è anche la piccola chiesa, tuttora luogo di culto per la comunità locale, dove ogni domenica viene celebrata la Santa Messa.

Con i Sunset Aperitifs, il Castello del Terriccio inaugura una nuova stagione di appuntamenti pensati per far conoscere uno dei luoghi più affascinanti della provincia di Pisa, dove patrimonio storico, eccellenza enogastronomica e accoglienza contemporanea si incontrano.

In breve

Sunset Aperitifs – Speciale Live Fire Cooking

Mercoledì 9 luglio, ore 20

Castello del Terriccio, via Bagnoli 16, Castellina Marittima

Menù: 30 euro, bevande escluse

Prenotazione obbligatoria: 345 8766179

Last modified: Luglio 3, 2026