Marenia, annullato l’incontro con Maurizio De Giovanni a Tirrenia

Written by Redazione• 11:43 am• Tirrenia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

TIRRENIA- È stato annullato per motivi personali l’incontro letterario con Maurizio De Giovanni, previsto per domani, sabato 4 luglio, al Parco Ciro Plebe di Tirrenia, ex Ciclilandia. L’appuntamento era inserito nel cartellone dell’edizione 2026 di Marenia, promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo.

Restano confermati gli altri incontri con gli autori, tutti a ingresso gratuito e con inizio alle 21.15. Il calendario proseguirà con Paolo Gulisano, che l’8 luglio presenterà La letteratura della gioia: Tolkien, Lewis e Guareschi; Claudio Velardi con Siamo stati iscritti al PCI, il 9 luglio; Marcello Veneziani con Nietzsche e Marx si davano la mano, il 16 luglio; Gian Andrea Cerone con L’incertezza del domani, il 18 luglio; Chiara Tarantino con Quattro teste dal museo di Corneto, il 22 luglio; Stefano Fava con La soffitta delle parole, il 23 luglio; Giancarlo Cesana con Ed io che sono? Tra psicologia ed educazione, il 24 luglio; ed Erica Cassano con Duramadre, il 25 luglio.

Gli appuntamenti saranno accompagnati da dialoghi con giornalisti, scrittori e operatori culturali, offrendo al pubblico occasioni di confronto e approfondimento con gli autori.

Confermato invece il primo appuntamento con il cinema all’aperto, sempre al Parco Ciro Plebe. Domenica 5 luglio, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Carlo Pedersoli, Marenia renderà omaggio a Bud Spencer con due serate speciali: il 5 luglio sarà proiettato Bomber, mentre il 6 luglio sarà la volta di Lo chiamavano Bulldozer.

Le “Domeniche dei bambini” proporranno Dragon Trainer il 12 luglio, Sonic 3 il 19 luglio, Up il 26 luglio, Frozen 2 il 2 agosto, L’era glaciale il 16 agosto e La spada nella roccia il 23 agosto.

I “Lunedì con i classici” vedranno invece in programma Testa o croce il 13 luglio, Frenesia dell’estate il 20 luglio, Pellegrini d’amore il 27 luglio, Il grande Lebowski il 3 agosto, Beetlejuice Beetlejuice il 17 agosto e Sapore di mare il 24 agosto.

Last modified: Luglio 3, 2026