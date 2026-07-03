“Con un gelato regali un sorriso”: il 4 luglio anche a Pisa la giornata solidale di ANT

Written by Redazione• 12:41 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Sabato 4 luglio torna in Toscana “Con un gelato regali un sorriso”, la manifestazione organizzata da Fondazione ANT Franco Pannuti ETS che anche quest’anno coinvolgerà i gelatieri di Pisa e delle altre province toscane.

In tutta la regione si terrà una vera e propria giornata del gelato solidale: 97 gelaterie devolveranno una percentuale dell’incasso a favore del progetto “Bimbi in ANT”, il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita che la Fondazione offre ai piccoli malati di tumore.

L’iniziativa, giunta alla ventunesima edizione, è resa possibile grazie alla collaborazione di Confcommercio, Confartigianato, CNA e Confesercenti Toscane. Le gelaterie aderenti saranno riconoscibili dalla locandina esposta e sono consultabili anche sul sito www.ant.it/toscana.

Acquistare un gelato, dunque, diventerà anche un gesto concreto di solidarietà a sostegno dell’attività quotidiana di ANT sul territorio.

«Nel 2025 la giornata del gelato ha portato alla Fondazione oltre 10mila euro, pari a 330 giornate di assistenza domiciliare gratuita – sottolinea la dottoressa Alessandra Pellegrini, medico responsabile dell’équipe sanitaria ANT della Toscana – e siamo fiduciosi di poter raccogliere anche quest’anno i fondi necessari per continuare e ampliare il nostro intervento sul territorio. La sinergia fra i gelatieri e le associazioni di categoria ci permette di far conoscere sempre di più il grande lavoro che gli operatori sanitari ANT svolgono ogni giorno, non solo per gli adulti ma anche per i pazienti più piccoli».

L’intero ricavato dell’evento sarà destinato al sostegno del servizio Bimbi in ANT. In Toscana la struttura sanitaria della Fondazione è composta da 10 medici, 1 nutrizionista, 11 infermieri e 5 psicologi.

Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana, nella sezione iniziative in corso.

Last modified: Luglio 3, 2026