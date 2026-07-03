Asfaltature in via Luschi e via Gioberti, modifiche alla viabilità dal 6 al 10 luglio

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PISA- Nell’ambito dei lavori di asfaltatura avviati questa settimana in via del Borghetto, a cura di Pisamo, gli interventi proseguiranno da lunedì 6 a venerdì 10 luglio in via Luschi e via Gioberti. Per consentire lo svolgimento dei lavori sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle strade interessate.

Dalle 8 alle 20 di lunedì 6 e martedì 7 luglio, via Luschi sarà chiusa al traffico veicolare. Le auto provenienti da via del Borghetto dovranno svoltare su via San Michele degli Scalzi. Nella stessa fascia oraria sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della strada.

Dalle 8 alle 20 di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 luglio, sarà invece chiuso al traffico veicolare il tratto di via Gioberti compreso tra via Luschi e via Landi. Anche in questo caso, nello stesso tratto, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati.

È prevista inoltre l’inversione del senso unico di marcia di via Cisanello, nel tratto compreso tra via Luschi e via Baldacci-Falconcini.

Last modified: Luglio 3, 2026