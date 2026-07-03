Pisa premia Carmelo Lo Guzzo, arbitro da record del basket italiano

Written by Redazione• 12:59 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA- Si è svolta questa mattina, venerdì 3 luglio, a Palazzo Gambacorti, la cerimonia di premiazione dell’arbitro Carmelo Lo Guzzo, storico fischietto del basket italiano, a cui il Comune di Pisa ha consegnato un riconoscimento per la sua carriera da record.

A consegnare il premio è stata l’assessore allo sport Frida Scarpa, che ha sottolineato il valore del percorso professionale di Lo Guzzo, arrivato al ritiro dalla Serie A dopo trent’anni di attività nella massima categoria.

«Una carriera molto lunga – ha detto Scarpa – e costellata di tanti successi. Ci sembrava quindi giusto, proprio nel momento del ritiro dalla Serie A, celebrare questo importante percorso professionale. Non tutti sanno che nella nostra città abbiamo avuto un arbitro di grandissimo prestigio, che ha diretto tante finali importanti a livello nazionale e arbitrato campioni dell’NBA venuti a giocare in Italia».

«Abbiamo quindi voluto consegnare questo riconoscimento – ha aggiunto l’assessore – a una figura sportiva come Carmelo Lo Guzzo, che è stato e continuerà a essere un’ispirazione per tanti giovani».

Nato nel 1971 a Catanzaro, Carmelo Lo Guzzo ha iniziato giovanissimo la carriera arbitrale nel basket, nel 1987. Nel 1996 è approdato in Serie A, dove ha raggiunto il traguardo record di trenta stagioni di attività.

Iscritto alla sezione di Pisa dell’Associazione Italiana Arbitri Pallacanestro, Lo Guzzo ha firmato un altro primato italiano poche settimane prima del ritiro: lo scorso 24 maggio 2026 ha raggiunto le 786 partite complessive arbitrate nei campionati professionistici, chiudendo poi la stagione con 788 presenze.

Ricco anche il suo percorso internazionale. Oltre a gare di club FIBA ed Eurocup-Euroleague, Lo Guzzo ha arbitrato una finale scudetto del campionato rumeno, una finale per le qualificazioni europee, cinque campionati europei juniores, una Final Four femminile di Eurolega, una finale di Eurocup femminile e un mondiale under 19 3×3.

Last modified: Luglio 3, 2026