Bus per il litorale pisano fino all’una di notte: biglietto agevolato a 2 euro

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PISA- Da Pisa al litorale con i mezzi pubblici per vivere l’estate in modo più semplice e sicuro. Il Comune di Pisa ha chiesto e ottenuto da Autolinee Toscana il prolungamento dell’orario delle corse fino alle 1 di notte, con l’attivazione di collegamenti supplementari serali e notturni verso Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.

Confermata anche la tariffa agevolata: il biglietto da Pisa al litorale pisano costerà 2 euro invece di 2,90 euro, grazie al contributo del Comune di Pisa.

«Come gli anni scorsi – dichiara l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – l’Amministrazione comunale conferma la volontà di incentivare l’uso del trasporto pubblico per raggiungere il nostro litorale, riducendo l’uso dell’auto privata. La novità di quest’anno è che le corse saranno fino all’una di notte, in modo da garantire in particolare ai più giovani il rientro in piena sicurezza. Inoltre, abbiamo confermato il contributo per la riduzione del costo del biglietto. Un motivo in più per invogliare i ragazzi a usufruire del servizio di trasporto pubblico».

Fino al 31 agosto sarà possibile raggiungere Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone con le linee 10 e 20, dalle 5.25 alle 1.01 nei giorni feriali e dalle 6 alle 1.01 nei giorni festivi. Il sabato, la domenica e nei giorni festivi alcune corse si fermano a Tirrenia, ma chi deve proseguire potrà utilizzare la corsa successiva della stessa linea, diretta a Calambrone e poi a Livorno.

La principale novità dell’estate 2026 riguarda il servizio notturno: tutte le notti sarà attiva una corsa con partenza alle 00.20 da Calambrone e passaggio da Tirrenia alle 00.27, collegamento che fino allo scorso anno non era previsto. La corsa risponde anche alle esigenze dei lavoratori che terminano il turno serale dopo mezzanotte e potranno così rientrare verso Pisa con i bus di Autolinee Toscana.

Prevista inoltre una corsa aggiuntiva il venerdì e il sabato da Tirrenia alle 00.27, con un bus in più per aumentare i posti disponibili.

Alle corse potenziate si affiancano le tariffe agevolate confermate per l’estate 2026. Il biglietto per Pisa, partendo da Marina, Tirrenia e Calambrone, costa 2 euro invece di 2,90 euro; la corsa semplice Marina-Calambrone costa 1,70 euro. Il titolo di viaggio ha validità di 90 minuti dalla prima obliterazione ed è valido anche sulla rete urbana di Pisa. L’abbonamento mensile ISEE costa 30 euro invece di 42,60 euro.

Last modified: Luglio 3, 2026