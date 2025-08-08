Sunia CGIL Pisa: “Il bando affitti del Comune penalizza chi ha più bisogno”

Written by admin• 2:53 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere Comunale PD, Enrico Bruni.

Il Sunia CGIL Pisa interviene oggi su La Nazione per criticare la pubblicazione, da parte del Comune di Pisa, del bando per il contributo affitti in pieno agosto.

«Lo diciamo da anni: pubblicare un bando così importante nel periodo estivo significa escludere proprio chi ha più bisogno – scrive il sindacato –. Famiglie in difficoltà spesso non hanno accesso alle informazioni o all’assistenza necessaria per compilare le domande. Serve tornare a una programmazione più sensata, come avveniva in passato con uscite in primavera».

Il sindacato denuncia anche la totale assenza di confronto tra amministrazione e rappresentanze degli inquilini: «Fino a dieci anni fa venivamo coinvolti. Oggi la Giunta, e in particolare l’assessora al sociale, ignora il ruolo delle organizzazioni sindacali. Lo scorso anno il 77% delle domande è rimasto fuori, e avevamo già chiesto un tavolo per rivedere i criteri. Nulla è stato fatto».

Nel mirino anche le criticità del bando 2025: procedure complesse, soprattutto per chi ha ISEE pari a zero, fondi incerti e importi massimi inferiori a quanto previsto dalla Regione. La sostituzione delle comunicazioni individuali con sole pubblicazioni online, infine, rischia di escludere chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali.

«Non si può continuare a decidere ignorando chi ogni giorno è a fianco delle persone in difficoltà. Se il problema è nei tempi imposti dalla Regione, allora il Comune e la maggioranza consiliare dovrebbero chiedere un confronto per cambiare le regole. Serve un cambio di metodo: ascolto, collaborazione e meno autosufficienza».

