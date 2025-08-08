Written by Agosto 8, 2025 2:44 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

La giunta avvia un nuovo percorso per il potenziamento dei servizi destinati alle persone in grave marginalità

PISA – Dare continuità e rafforzare il sistema dei servizi rivolti alle persone in condizioni di grave marginalità sociale, economica e abitativa: è questo l’obiettivo dell’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale nella seduta di giovedì 7 agosto.

La delibera prevede l’avvio di un percorso di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo Settore, finalizzato a individuare, insieme agli attori sociali del territorio, i bisogni prioritari, le modalità di intervento e le risorse da destinare. L’obiettivo è consolidare e ampliare le azioni di supporto a favore delle persone senza dimora o in condizione di forte disagio sociale ed economico.

«Abbiamo avviato da tempo un percorso per una gestione sempre più diretta ed efficace dei servizi sociali – dichiara l’assessora alle politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno – con l’intento non solo di garantire la continuità dei servizi già attivi, ma anche di potenziarli e integrarli. Il coinvolgimento del Terzo Settore, del volontariato e di altri soggetti pubblici e privati sarà fondamentale per costruire un modello di welfare partecipato, integrato e capace di fornire risposte tempestive e concrete ai bisogni dei cittadini più fragili».

L’atto arriva a seguito della conclusione, lo scorso 30 giugno, dei progetti “Homeless” e “Oltre il muro”, gestiti fino ad allora dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, che ha deciso di non rinnovare i relativi contratti. I due progetti erano dedicati rispettivamente all’accoglienza e inclusione delle persone senza fissa dimora, e al reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti.

Per garantire la continuità dei servizi, il Comune di Pisa è prontamente intervenuto, subentrando direttamente nei contratti con le cooperative sociali coinvolte, assicurando così la prosecuzione del servizio di dormitorio, del centro diurno e di altre azioni fondamentali a supporto delle persone in situazione di grave marginalità.

