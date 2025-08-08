Calci: nuovi fondi per investimenti e riqualificazione del territorio

Written by admin• 2:54 pm• Calci, Attualità, Politica

CALCI– Grazie a una recente variazione di bilancio approvata nell’ultima seduta del consiglio comunale, l’amministrazione di Calci potrà contare su ulteriori 92mila euro da destinare a investimenti entro la fine dell’anno. In particolare, sono stati accertati in entrata e in uscita circa 12mila euro provenienti da finanziamenti PNRR per la digitalizzazione delle pratiche SUE e SUAP, mentre si sbloccano altri 80mila euro di avanzo vincolato a investimenti.

Queste risorse si aggiungono ai 95mila euro già disponibili con la precedente variazione, portando il totale destinato ai lavori pubblici a 175mila euro, tutti fondi comunali, senza ricorrere all’indebitamento.

Tra gli interventi previsti figura la riqualificazione del piazzale “Carnevale dei Ragazzi” in località La Gabella, che potrà essere avviata e conclusa entro l’anno. In programma anche consuete manutenzioni scolastiche in vista della riapertura di settembre, oltre a interventi mirati per la sicurezza stradale, con particolare attenzione alle aree collinari.

«La nuova variazione di bilancio – spiega il sindaco Massimiliano Ghimenti – è stata approvata con la consueta prudenza che ci contraddistingue, sbloccando 80mila euro in più per interventi diffusi su tutto il territorio».

«L’ufficio lavori pubblici – aggiunge l’assessora Valentina Marras – potrà così contare su una dotazione complessiva di 175mila euro per realizzare interventi attesi sul patrimonio comunale. La riqualificazione del piazzale alla Gabella è solo uno degli interventi pensati per valorizzare progressivamente il nostro territorio».

«Ogni anno – conclude Ghimenti – abbiamo investito in strade, piazze e parchi, con interventi continui e capillari, sempre finanziati senza fare ricorso a mutui. Il progetto alla Gabella riguarda una zona densamente abitata e di passaggio, e contribuirà ad accogliere al meglio sia i residenti che i visitatori».

Last modified: Agosto 8, 2025