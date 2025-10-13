Successo per l’open day “Menopausa: la prevenzione ricomincia da qui!”

Written by admin• 1:43 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – “Utile! Consigli preziosi!”, “Un nuovo inizio!”, “Da rifare!”, “Grazie! Alla prossima!” — sono solo alcuni dei messaggi lasciati sulla bacheca dell’open day “Menopausa: la prevenzione ricomincia da qui!”, che si è svolto sabato scorso al consultorio di via Fleming a Pontedera.

All’iniziativa hanno preso parte circa trenta donne, che hanno potuto confrontarsi in brevi colloqui individuali con il personale sanitario presente: ginecologi, psicologi, nutrizionisti, cardiologi e operatori dell’educazione alla salute.

La giornata si è conclusa con una camminata lungo l’argine dell’Era, organizzata in collaborazione con l’associazione Non più sola, momento simbolico di benessere e condivisione.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di ascolto, prevenzione e consulenza, offrendo risposte concrete ai dubbi e ai bisogni legati alla menopausa, una fase delicata ma fondamentale nel percorso di salute e consapevolezza di ogni donna.

Last modified: Ottobre 13, 2025