Written by Ottobre 13, 2025 1:43 pm Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

Successo per l’open day “Menopausa: la prevenzione ricomincia da qui!”

HomePontedera, Attualità, Eventi/SpettacoloSuccesso per l’open day “Menopausa: la prevenzione ricomincia da qui!”

PONTEDERA – “Utile! Consigli preziosi!”, “Un nuovo inizio!”, “Da rifare!”, “Grazie! Alla prossima!” — sono solo alcuni dei messaggi lasciati sulla bacheca dell’open day “Menopausa: la prevenzione ricomincia da qui!”, che si è svolto sabato scorso al consultorio di via Fleming a Pontedera.

All’iniziativa hanno preso parte circa trenta donne, che hanno potuto confrontarsi in brevi colloqui individuali con il personale sanitario presente: ginecologi, psicologi, nutrizionisti, cardiologi e operatori dell’educazione alla salute.

La giornata si è conclusa con una camminata lungo l’argine dell’Era, organizzata in collaborazione con l’associazione Non più sola, momento simbolico di benessere e condivisione.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di ascolto, prevenzione e consulenza, offrendo risposte concrete ai dubbi e ai bisogni legati alla menopausa, una fase delicata ma fondamentale nel percorso di salute e consapevolezza di ogni donna.

Last modified: Ottobre 13, 2025
Previous Story
Internet Festival 2025: l’Azienda USL Toscana nord ovest tra innovazione digitale e approfondimento sulle DAT
Next Story
Boxe. Grande successo per la tredicesima edizione del Memorial F.lli Burchi

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti