Boxe. Grande successo per la tredicesima edizione del Memorial F.lli Burchi

PISA – Domenica 12 Ottobre, la Pugilistica Galileo Galilei, storica società pisana, ha proposto uno spettacolo unico portando in scena una serie di match spettacolari di pugilato olimpico, festeggiando poi un grande successo davanti ad un caloroso e numeroso pubblico.

Per il Memorial dedicato ai fratelli Burchi, che quest’anno ha visto l’organizzazione della sua 13° stagione, si stimano circa 300 persone che hanno affollato ed animato il sontuoso palazzetto dello sport della nostra città. Sugli spalti, tra tifosi sfegatati ed invitati, presenti anche grandi pugili del passato, oltre ad alcune personalità della politica locale tra cui il consigliere comunale Lorenzo Vouk.

La giornata si è svolta senza intoppi e suscitando grandi emozioni, grazie alla presenza dei vari talenti toscani e non che si sono sfidati in dieci incontri senza scorrettezze e dimostrando capacità tecniche molto elevate. Presenti anche tifoserie delle città limitrofi che hanno accompagnato i propri beniamini ed assistito al grande evento che è stato portato in scena. Per i pugili di casa Galilei è stata una grande giornata , conclusa con cinque vittorie e un pareggio.

Il primo match ha visto il pareggio tra il piccolo diamante di casa Karl Baron che al suo attivo conta una sola sconfitta su 5 match e Daniele Chelucci della San Giuliano boxing team. Entrambi giovanissimi, hanno dato vita ad un incontro molto tecnico nella categoria “sparring io”. Seguito poi dal debutto di Daniele Cantini, seguito da un gruppo di numerosi e rumorosi fan, che vince il match sovrastando dal primo all’ultimo minuto, il suo avversario di Livorno. A salire sul quadrato è stata poi la volta di Giorgio Albergo, autore di una prova solida, nella quale è riuscito a far subire ben due conteggi all’avversario Da Silva grazie a colpi incisivi ed esplosivi.

Ultimo match prima di una breve pausa è stato quello di Samuele Marocchini pugile che vanta uno score di sole 6 sconfitte su 22 incontri, che ha scambiato i pugni con il massese Dante Antonioli, altro fighter con record formato da quasi tutte vittorie. A spuntarla è stato però Samuele grazie ad una prova superba e senza sbavature in cui, nell’ultima ripresa è addirittura riuscito a far contare il suo ostico avversario grazie ad un colpo potente. Vittoria ineccepibile per lui e grandi margini di crescita mostrati.

Durante la pausa sono stati premiati Andrea Salvini, vecchia gloria della Pugilistica Galilei che vanta un record professionistico senza sconfitte e Marco Fruzza, altra vecchia gloria. Premiati anche alcuni professionisti attivi, tra cui Andrea Fontana, già campione del mediterraneo e sfidante al titolo d’Italia e Stefano Abatangelo, plurititolato e sfidante al titolo europeo, entrambi provenienti da Torino in veste di accompagnatori.

Tutti sono stati premiati dal presidente della Galilei Andrea Burchi figlio di Sergio e nipote di Fernando a cui è stato dedicato l’evento. I match clou della serata sono stati quelli di due delle colonne portanti della squadra.

Ad iniziare è Simone Marocchini, nella categoria dei pesi massimi che si è speso in tutto per tutto per rivendicare una vecchia sconfitta patita. A provare ad ostacolare Simone è stato Alessandro Fabrizi, pugile molto tecnico e talentuoso. I due si erano già incontrati lo scorso luglio in un precedente match in cui Simone fece fatica a gestire un avversario così mobile, ma stavolta con i dovuti accorgimenti tattici, Simone è riuscito finalmente a pareggiare i conti. Presto lo spareggio tra questi due giganti!

La giornata si è conclusa con la nostra Federica Pardini già campionessa regionale e interregionale 2025, qualificata per i Campionati italiani di Trieste, che ha affrontato Sara Deleonardis, un forte atleta di Torino che si presentava con un palmares di una sola sconfitta su 14 incontri. Match iniziato bene per Federica caratterizzato da una migliore scelta di tempo, nel secondo round abbiamo però visto un ritorno prepotente dell’avversaria che ha obbligato Federica a degli scambi cruenti. Nell’ultima ripresa però, Federica spinta dal pubblico di casa, ha gettato anima e cuore sul ring, trionfando dopo una grande battaglia. La ciliegina sulla torta è stata data dalla premiazione di Federica con la coppa “Miglior pugile della kermesse”; premiazione fatta dal consigliere comunale Vouk Lorenzo. Prossimo impegno della nostra atleta sarà il Torneo Nazionale Femminile a squadre in cui rappresenterà la Toscana, in quel di Pompei.

Come sempre organizzazione perfetta rallegrata anche da una vasta partecipazione di bambini, piccoli atleti del corso pre-pugilistico della fascia di età dai 5 ai 12 anni tenuto dalla Galilei presso la loro sede nella palestra Four Fitness di Ospedaletto.

Last modified: Ottobre 13, 2025