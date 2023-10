Street Food Truck a Pisa: torna il cibo di strada di qualità con cucina italiana e internazionale

Scritto da admin• 1:26 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Pisa si prepara a vivere un weekend all’insegna del gusto con Street Food Truck, l’attesissimo appuntamento all’insegna del cibo di strada di qualità, con specialità della cucina italiana e piatti internazionali.



Una manifestazione organizzata da MillanteEventi con la collaborazione di Confcommercio Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa. Appuntamento in Piazza Don Minzoni, zona Giardino Scotto e Ponte della Vittoria, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre, con i numerosi e colorati food truck pronti ad accogliere i visitatori sia a pranzo che a cena.

Protagonisti saranno i piatti tipici della cucina italiana e internazionale, con prelibatezze da gustare in una cornice suggestiva, sulle sponde dell’Arno, a due passi dal centro storico. Tra le pietanze preparate dai migliori chef on the road burger di Angus e Scottona, panini con polpette, panini con porchetta e salsicce direttamente dall’Osteria Medievale, pulled pork, crostini napoletani, piadina e gnocco fritto, frittura di pesce, dolci e bomboloni, birra artigianale e sapori internazionali con cucina tipica argentina, cucina tipica messicana e tante altre novità che promettono un’esplosione di gusto e sapori.

Last modified: Ottobre 12, 2023