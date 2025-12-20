Stella Maris chiama a raccolta gli artisti a sostegno del Nuovo Ospedale

Written by admin• 7:26 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Dall’IRCCS del Calambrone la campagna #IOCISONO rivolta agli artisti musicali. Ultimo arrivato in ordine di tempo è il brano “Insieme” di Paolo Marioni, compositore che ha scelto di sostenere la costruzione della nuova struttura di Cisanello

PISA – Mentre procedono a ritmo serrato, come da cronoprogramma, i lavori per la costruzione del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi della Stella Maris, dall’IRCCS del Calambrone parte una “chiamata a raccolta”, per invitare tutti gli artisti che lo vorranno a sostenere il nuovo ospedale aderendo alla campagna #IOCISONO.

La campagna. Il progetto è aperto a tutti gli artisti della musica che hanno voglia di lasciare una loro nota, un frammento del loro grande talento, in quella che sarà la nuova realtà di ricerca e cura per tanti bambini e ragazzi con situazioni di fragilità neuropsichiatrica. #IOCISONO è nato da un’idea del Presidente dell’IRCCS Fondazione Stella Maris Giuliano Maffei e di Giovanni Niccolai di “ Niccolai I Grandi Magazzini della Musica” di Vicopisano. Sul sito iocisono.fsm.unipi.it tutte le info per aderire con il proprio contributo musicale.

Il brano “Insieme”. L’ultimo brano, in ordine di tempo, arrivato ad arricchire la galleria di produzioni musicali del progetto #IOCISONO è “Insieme”, firmato da Paolo, Serena e Claudia Marioni: lui è il padre, loro le figlie. Tutti e tre cantanti, originari di Fauglia, hanno deciso di dedicare una canzone alla Stella Maris. Detto, fatto: hanno composto e registrato “Insieme”, con un videoclip che vede protagonista l’ospedale e i suoi giovani pazienti. La canzone è un inno alla coralità del fare, alla possibilità di costruire, appunto “insieme”. Racconta Paolo Marioni, che ne ha scritto musica, testo e arrangiamenti insieme alle figlie e che nella sua lunga carriera ha all’attivo anche collaborazioni con Andrea Bocelli: “L’idea mi è venuta durante la cerimonia di posa della prima pietra, e da lì abbiamo lavorato con Serena e Claudia per farne un brano, con l’intento di essere ancora più vicini alla Stella Maris, fin dal primo giorno in cui ha preso il via la costruzione del nuovo ospedale. Per noi la Stella Maris, come dice la canzone, è “speranza contro la paura” e siamo felici di aver dato il nostro contributo per fare sempre meglio per i bambini e i ragazzi”. Qui il video di Insieme: https://www.youtube.com/watch?v=PZt_mFSjnYA

Le parole del Presidente di Stella Maris. “Siamo onorati di avere la famiglia Marioni nella nostra squadra di “messaggeri di Stella Maris” e ci auguriamo che siano sempre più numerosi gli artisti che scelgono di affiancarci inviandoci le loro creazioni musicali, per aggiungere ognuno, attraverso la propria arte, un tassello al grande progetto del Nuovo Ospedale, che nasce e sta crescendo nel segno di un’assistenza sempre migliore a bambini e ragazzi con fragilità neuropsichiatriche”, racconta il Presidente dell’IRCCS Fondazione Stella Maris Giuliano Maffei.

