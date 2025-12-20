L’Effemeride Pisana del 20 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:41 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Sabato 20 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:47 e tramonta alle 16:42, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti

La Luna sarà nuova alle 2:44:25 e disterà dalla Terra 402.721 km.

Oggi è il 300mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale della solidarietà umana

Santo del giorno:

San Zefirino papa

† Roma, 20 dicembre 217

(Papa dal 199 al 217)

Nativo di Roma, in qualche annuale appare sotto il nome di Geferino. Il suo papato iniziò sotto il terrore di Settimio Severo, il quale convinto assertore della religione politeistica, oltre che per pratici motivi attinenti il dominio delle provincie romane, aveva sposato Giulia Domna, di un antico casato sacerdotale dell’antica città siriana di Emesa dove veniva praticato il culto al “dio sole”. La scintilla che innescò nuove crudeli repressioni fu la mancata partecipazione dei cristiani ai festeggiamenti del decennale dell’imperatore pro salute impetorum, perchè marcatamente pagani. Oltre a ciò dovette continuare a combattere ulteriori eresie, contrastato da Ippolito sul metodo di lotta e che sfocerà successivamente nel primo scisma cristiano, quello di Ippolito. Sant’ Ippolito fu teologo e scrittore di cultura greca, divenne esponente della teologia del logos. Avversario di Zefirino e di quello che diventerà papa e santo Callisto. Fu probabilmente in contatto con la dinastia dei Severi ma dagli stessi abbandonato e deportato in Sardegna, da Massimo il Trace, dove trovò il martirio. Nonostante tutto però, Zefirino riuscì ad organizzare ancora di più la gerarchia ecclesiastica nominando per la prima volta un suo vicario (Callisto) con compiti più pratici che teologici. A lui si deve la volontà di organizzare i cimiteri cristiani che furono spostati dalla via Salaria alla via Appia, dove già esistevano quelli di Pretestato e Domitilla. Uno dei cimiteri fu chiamato “la cripta dei papi” dove il primo ad esservi tumulato fu proprio Zefirino. Ricordato dal Martirologio Romano al 20 dicembre, la sua commemorazione nel Messale Romano 1962 è celebrata il 26 agosto.

E’ accaduto il 20 dicembre nel mondo:

1917 – Viene fondata la Čeka, la prima polizia segreta dell’Unione Sovietica

1924 – Adolf Hitler viene rilasciato dalla prigione di Landsberg

1941 – Seconda guerra mondiale: prima battaglia degli American Volunteer Group, meglio conosciuti come le Tigri Volanti, nel Kunming, Cina

1951 – Per la prima volta viene prodotta elettricità da un reattore nucleare sperimentale (EBR-1), costruito nelle vicinanze di Arco, nell’Idaho

1987 – Nelle Filippine il traghetto M/N Doña Paz collide con la petroliera MT Vector. L’incendio sviluppatosi ed il conseguente naufragio di entrambe le imbarcazioni causano il più grande disastro della storia della navigazione con più di 4000 vittime stimate

1989 – Gli Stati Uniti inviano truppe a Panama per rovesciare il governo di Manuel Noriega

2007 – Un quadro di Pablo Picasso ed uno di Cândido Portinari vengono rubati dal Museo d’arte di San Paolo, in Brasile

Nati il 20 dicembre:

GIGLIOLA CINQUETTI

Cantante italiana

α 20 dicembre 1947

CHIARA FRANCINI

Attrice, conduttrice tv e scrittrice italiana

α 20 dicembre 1979

URI GELLER

Sensitivo israeliano

α 20 dicembre 1946

JORGINHO

Calciatore brasiliano naturalizzato italiano

α 20 dicembre 1991

KYLIAN MBAPPÉ

Calciatore francese

α 20 dicembre 1998

Deceduti il 20 dicembre:

WALTER CHIARI

Attore italiano

α 8 marzo 1924 ω 20 dicembre 1991

GUGLIELMO OBERDAN

Patriota italiano

α 1 febbraio 1858 ω 20 dicembre 1882

JOHN STEINBECK

Scrittore statunitense, premio Nobel

α 27 febbraio 1902 ω 20 dicembre 1968

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 17, 2025