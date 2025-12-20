Serie A: la presentazione della sedicesima giornata

Written by admin• 7:37 am• Pisa SC

PISA – La concomitanza con la Supercoppa Italiana – che vede Napoli, Inter, Bologna e Milan impegnate dal 18 al 22 dicembre a Ryad – determina un programma ridotto a soli sei incontri della 16esima giornata di Serie A, con due gare a disputarsi sabato 20 dicembre (fra cui l’attesissima Juventus – Roma) e le restanti quattro all’indomani, mentre le partite che riguardano le riferite squadre di vertice saranno recuperate fra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio prossimi.

di Giovanni Manenti

Ad inaugurare il turno spetta alla Lazio che, reduce dal successo di Parma, ospita all’Olimpico la Cremonese viceversa sconfitta a Torino dai granata, per un match che interessa direttamente le posizioni a ridosso dell’alta Classifica e con i biancocelesti costretti a fare a meno degli squalificati Basic e Zaccagni (così come i grigiorossi con Payero) ma che possono contare su di una tradizione estremamente favorevole, visto che sugli otto precedenti nella Massima Serie se ne sono aggiudicati ben 7 rispetto al solo pareggio per 1-1 risalente ad inizio settembre 1989 con firme sudamericane di Dezotti e Ruben Sosa, per poi lasciare spazio al match clou di giornata fra Juventus e Roma, con entrambe le squadre rilanciate dai successi dell’ultimo turno e che servirà da ulteriore verifica per le ambizioni in chiave Scudetto dei bianconeri, privi dello squalificato Koopmeiners, per una sfida storica del nostro Campionato, andata in scena in 91 occasioni nel Capoluogo piemontese e con un bilancio che vede i padroni di casa nettamente in vantaggio, con 59 vittorie a fronte di 32 pari ed appena 9 affermazioni ospiti, l’ultima delle quali datata inizio agosto 2020, un 3-1 deciso da una doppietta di Diego Perotti.

Per la prima volta chiamato a scendere in campo alle 12:30 domenicali, il Pisa si reca a Cagliari con la speranza di interrompere la serie negativa costituita da tre sconfitte consecutive ed il tecnico Gilardino costretto altresì a rinunciare a Nzola squalificato ed Akinsanmiro impegnato in Coppa d’Africa (al pari di Liteta e Luvumbo per i padroni di casa …) per un match che offre ai rossoblù sardi una ghiotta opportunità, in caso di vittoria, per portarsi in una posizione relativamente tranquilla di metà Classifica, potendo gli stessi vantare una tradizione favorevole che vede i nerazzurri essersi imposti nell’isola in una sola occasione (1-0 di metà novembre 1961 in Serie C …) rispetto a 4 pari e 5 sconfitte, così come una favorevole occasione si presenta al Sassuolo reduce dall’ottima prestazione di San Siro con il Milan, per migliorare la propria Classifica ospitando al “Mapei Stadium” il deludente Torino di questa prima parte di Torneo, pur dovendo Mister Grosso fare a meno dello squalificato Thorstvedt e con la tradizione a privilegiare il segno “x”, uscito ben 8 volte negli 11 precedenti in terra emiliana, a fronte dell’unico successo (2-1 di metà gennaio 2020) dei padroni di casa ed alle due affermazioni ospiti, l’ultima delle quali l’1-0 di metà settembre 2021, deciso da una rete di Marko Pjaca.

Prima parte del 16esimo turno che si conclude con la sfida che oppone al “Franchi” una Fiorentina sempre più desolatamente ultima all’Udinese che sta viceversa disputando un Campionato all’altezza delle aspettative e reduce dalla vittoria sui Campioni d’Italia del Napoli, per un match che i viola – unica squadra a non aver ancora vinto in questa stagione – affrontano con l’obbligo di conquistare i tre punti, appigliandosi alla tradizione che li ha visti ottenere 31 vittorie rispetto ad 11 pari e sole 7 affermazioni friulane, ancorché l’ultima relativa esattamente ad un anno fa (2-1 deciso dalle reti di Lucca e Thauvin), mentre il compito di far calare il sipario sul programma domenicale tocca al Genoa che, affrontando l’Atalanta a “Marassi”, intende cancellare il passo falso di domenica scorsa contro l’Inter che ha interrotto una striscia di cinque risultati utili consecutivi dei rossoblù, con i precedenti a parlare di una sfida equilibrata, ancorché i liguri siano in vantaggio (16 successi ad 11) quanto a vittorie a fronte di 13 pari, pur se l’ultima affermazione dei padroni di casa sia datata esattamente sette anni fa, un 3-1 del 22 dicembre 2018 deciso dalle reti di Lazovic e Piatek nel finale.

Classifica dopo la 15esima giornata: Inter p.33; Milan p.32; Napoli p.31; Roma p.30; Juventus p.26; Bologna p.25; Como p:24; Lazio p.22; Sassuolo e Udinese p.21; Cremonese p.20; Atalanta p. 19; Torino p.17; Lecce p.16; Cagliari, Genoa e Parma p.14; Verona p.12; PISA p.10; Fiorentina p.6.

Programma 16esima giornata Serie A 2025-’26:

Sabato 20 dicembre 2025:

Lazio – Cremonese (ore 18:00)

Juventus – Roma (ore 20:45)

Domenica 21 dicembre 2025:

Cagliari- Pisa (ore 12:30)

Sassuolo – Torino (ore 15:00)

Fiorentina – Udinese (ore 18:00)

Genoa – Atalanta (ore 20:45)

Last modified: Dicembre 20, 2025