Stefano Stefanelli si presenta: “Una grande opportunità cercherò di non deludere la società”

PISA – Alla presenza del Direttore Generale Giovanni Corrado si è tenuta presso la Sala Stampa Passaponti dell’Arena Garibaldi di Pisa la presentazione del nuovo Direttore Sportivo del Pisa Sporting Club Stefano Stefanelli.

RINGRAZIAMENTI. “Ringrazio la Società per l’opportunità che mi ha concesso, non sono parole di circostanza ma sono veramente felice di essere qui e sono a vostra disposizione. È stata una cosa un po’ improvvisa ed appena mi sono reso conto che la trattativa poteva andare in porto, non ho avuto dubbi ad accettare e l’inserimento è stato facile in quanto ho trovato una società ben organizzata e con persone che hanno a cuore il futuro del Pisa. L’ambiente è di livello, ovviamente le cose da fare sono moltissime, ma metterò tutto l’impegno per non deludere la Società, con il vantaggio di fare il lavoro che ho sempre sognato”.

SU BARBERIS E VALOTI. “Per quanto riguarda Barberis stiamo portando avanti gli accertamenti medici a tutela sia del giocatore che della società, mentre con Valoti il problema nasce dal fatto che il ragazzo è perplesso nel dover lasciare la categoria e pertanto siamo in stand by”.

SU AQUILANI. “Con Aquilani stiamo crescendo insieme, già lo conoscevo ma ora che ci vediamo quotidianamente stiamo lavorando in coppia per conoscerci sempre meglio”.

SU BERUATTO E LEVERBE. “Per quanto riguarda i rumors che girano intorno a Beruatto posso garantire di aver visto in questi venti giorni un ragazzo motivato, sempre allegro e contento di fare parte del gruppo, allo stesso modo di Leverbe che è rientrato nell’organico dopo una stagione al Benevento”.

SU BARBA E ARENA. “Barba è stato ceduto perché la situazione che si era creata era tale da potersi concretizzare, in quanto anche il giocatore aveva manifestato il desiderio di andar via, mentre per quanto riguarda Arena, sono sicuro di aver fatto un ottimo acquisto battendo la concorrenza di altre società”.

LIVIERI AL CATANIA. “Per le uscite ad oggi non ci sono trattative avviate, salvo quello di Livieri che andrà in prestito al Catania”.

SITUAZIONE DELLA REGGINA. “È chiaro che la situazione della Reggina, con i giocatori che al momento risultano svincolati, può incidere sui movimenti di mercato, anche se occorre precisare che alcuni di loro erano già oggetto di trattative in corso, pur se non da parte nostra”.

SU SHPENDI. “La trattativa per Shpendi, che ovviamente conosco bene, non si presenta per nulla facile, in quanto c’è molta attenzione sul ragazzo e la concorrenza è elevata”.

FASE DI STALLO. “Il mercato è in una fase di stallo anche a causa delle vicissitudini legate alle problematiche societarie e comunque ci saranno ancora dei movimenti sia in uscita che in entrata, nel concreto per quanto concerne i difensori non c’è un nome in uscita, mentre per ciò che riguarda Gliozzi è un giocatore importante di proprietà e solo se arriveranno proposte interessanti sia per il giocatore che per la societa valuteremo di cederlo”.

SUL LECCO. “Per quello che concerne la situazione del Lecco non ne so più di quanto ne possiate sapere voi, mentre per la situazione generale ritengo che si debbano fissare regole e parametri certi per partecipare al Campionato di serie B”.

Il Dg Giovanni Corrado ha ringraziato in apertura il nuovo Ds: “Diamo il benvenuto ufficiale al Direttore Stefanelli che siamo contenti sia con noi nonostante che le nostre strade si potessero incrociate prima”. Sull’acquisto di Veloso Giovanni Corrado commenta così: “Quella di Veloso era un’opportunità, che tenevamo in conto nel momento in cui seguivamo Barberis ed alle difficoltà riscontrate da quest’ultimo, dal punto di vista medico, abbiamo accelerato per il portoghese, che oltre alle qualità tecniche, ha dimostrato di essere soddisfatto di scegliere Pisa nonostante sia sceso in una categoria inferiore”.

