Tributo a Michael Jackson di Roy Paladini sul palco di Eliopoli Summer

CALAMBRONE – Sabato 5 agosto alle ore 22 serata di Tributi a Eliopoli Summer con JACKSON ONE Michael Jackson tribute show con Roy Paladini vincitore di “Tali e Quali 2023”.

Roy Paladini ha vinto il premio della critica nel 1999 come impersonator di Michael Jackson nella trasmissione “Momenti di gloria” condotta da Mike Bongiorno. Collabora come ballerino insieme a (Sponky) quello che fu uno dei coreografi di Janet Jackson, fa animazione nel Tour Music House “Subaloba” del famoso Dj Joe T. Vanelli, lavora come vocalist in note discoteche. Lavora la band della cantante Fiordaliso, canta al fianco del personaggio televisivo Franco Oppini. Vincitore al primo posto presso: Premio nazionale Bruno Lauzi , Canta C.R.A.L. di Milano, Festival Art & Voice, Eurotaverna Festival, Besana Festival, Festival del Garda. Vanta molte Partecipazioni televisive tra le quali: Karaoke di Fiorello (1994), Momenti di gloria (1999), Italia’s Got Talent (2010), Canale San Marino (2011), Match Music TV music on the road (2012), Notte degli Oscar RAI Sport (2013), Festa in Piazza ANTENNA 3 (2014), partecipazione alla Trasmissione Mediaset “Caduta Libera Sosia Day” (2016), Festival di SANREMO Rai uno (2016). Impersonator cantante ballerino di Michael Jackson nella Tribute band “Smooth Criminals” a seguire “Jackson One” M.J. tribute band. Produttore e autore di diversi album attualmente disponibili su tutti i Digital Stores presenti on line.



Lo scorso maggio ha vinto la trasmissione “Tali e quali” di Carlo Conti sbaragliando la concorrenza proprio nei panni di Michael Jackson. Sarà una serata molto speciale, un vero e proprio show, non solo un concerto.

