Stefano Moreo: “Il pareggio ci sta stretto. Durosinmi è un giocatore forte”

PISA – L’attaccante nerazzurro Stefano Moreo commenta nella sala stampa della Cetilar Arena il pareggio ottenuto contro l’Atalanta.

di Antonio Tognoli

SULLA PARTITA. “Per la mole di gioco che abbiamo prodotto, il pareggio ci sta stretto. Un vero peccato perchè abbiamo giocato una gara importante

SU DUROSINMI. “Durosinmi si è presentato con un gol, è un giocatore forte, si è presentato bene anche dal suo arrivo. E’ un grande acquisto

SUL CONTO APERTO CON CARNESECCHI. “Con Carnesecchi ho un conto in sospeso. Mi ha fatto una grande parata a Bergamo e anche oggi si è ripetuto. Meno male il colpo di testa di Durosinmi è entrato, stava parando anche quello

SU UN POSSIBILE ADDIO. “Il mio sogno da bambino era giocare in serie A, lo sto facendo anche abbastanza bene quindi non vedo perchè dovrei andare via

Last modified: Gennaio 16, 2026
