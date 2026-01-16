Stefano Moreo: “Il pareggio ci sta stretto. Durosinmi è un giocatore forte”

Written by Antonio Tognoli• 11:37 pm• Pisa SC

PISA – L’attaccante nerazzurro Stefano Moreo commenta nella sala stampa della Cetilar Arena il pareggio ottenuto contro l’Atalanta.

SULLA PARTITA. “Per la mole di gioco che abbiamo prodotto, il pareggio ci sta stretto. Un vero peccato perchè abbiamo giocato una gara importante“

SU DUROSINMI. “Durosinmi si è presentato con un gol, è un giocatore forte, si è presentato bene anche dal suo arrivo. E’ un grande acquisto“

SUL CONTO APERTO CON CARNESECCHI. “Con Carnesecchi ho un conto in sospeso. Mi ha fatto una grande parata a Bergamo e anche oggi si è ripetuto. Meno male il colpo di testa di Durosinmi è entrato, stava parando anche quello“

SU UN POSSIBILE ADDIO. “Il mio sogno da bambino era giocare in serie A, lo sto facendo anche abbastanza bene quindi non vedo perchè dovrei andare via“

