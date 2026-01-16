Alberto Gilardino: “Un punto che ci dà fiducia. E’ stata il miglior Pisa della stagione”

Written by Antonio Tognoli• 11:26 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino commenta il pareggio ottenuto contro l’Atalanta.

“Al gol di Durosinmi ho esultato tantissimo e mi sono fatto male, non so se ce la faccio per San Siro (scherza il tecnico ndr). E’ un ragazzo straordinario, per le prossime gare dovrò fare delle valutazioni su di lui, non gioca un’intera gara da un mese e mezzo quindi dovrò gestire i suoi impieghi. E’ stata la miglior partita stagionale all’Arena della squadra nerazzurra. Tutti si sono sacrificati, nessuno escluso, i ragazzi hanno fatto una grande partita“.

“Credo per Rafiu avere una presentazione del genere è un’ottima cosa, però mi soffermerei sulla prova della squadra, che ha concesso davvero poco ad una grande squadra come l’Atalanta. Non era facile, invece tutti hanno partecipato e difeso Moreo, Tramoni e Meister compresi. Se avessimo perso sarebbe stata un’ingiustizia sportiva, invece siamo stati bravi a riprendere una partita non facile. Ci prendiamo questo punto che ci dà morale per il proseguo del torneo“.

“A livello difensivo abbiamo fatto una grande gara con Coppola che si è confermato così come Canestrelli che ha giocato la sua prima gara da centrale di difesa e Calabresi che è una colonna di questo Pisa“.

“Sono orgoglioso di questa squadra, di questi tifosi che ci seguono e ci sostengono. Aver fatto gol questa sera è sicuramente uno stimolo per tutti per il proseguo del torneo. Abbiamo creato tante situazioni sporche, cercherò di rivederle ed esaminarle, ma l’aria sembra girata e questo punto ci lascia tanta adrenalina e positività per il futuro“.

