Stefano Moreo: “Dobbiamo mettere qualcosa in più ognuno di noi”

Scritto da admin• 7:30 pm• Pisa SC

PISA – Stefano Moreo ha trovato proprio contro la sua ex squadra il primo gol stagionale. Non segnava dalla gara dello scorso anno persa dai nerazzurri Terni per 2-1.

di Antonio Tognoli

“Il Brescia veniva da cinque sconfitte consecutive e dopo il gol del vantaggio non l’abbiamo saputa gestire arretrando e subendo l’1-1 dopo un lancio, dove eravamo messi male. Noi abbiamo le qualità per vincere queste partite. Dobbiamo mettere qualcosa in più ognuno di noi, perché ci alleniamo molto bene. Sul rigore dato e poi tolto, la palla mi è tornata sul braccio. Non mi aspettavo che il portiere uscisse così fuori dalla porta. Il Brescia è molto migliorato rispetto alle scorse partite. Ha giocatori bravi e che possono far male”.

Sulla moderata esultanza sul gol afferma: “Brescia mi ha permesso di disputare la miglior stagione da calciatore, lì ho tanti amici e non me la sono sentita di esultare”.

Condividi la notizia:

Last modified: Novembre 25, 2023