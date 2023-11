Ettore Gliozzi: “Stiamo crescendo di gara in gara”

Scritto da admin• 7:15 pm• Pisa SC

PISA – Ettore Gliozzi contro il Brescia è tornato in campo dopo i quindici minuti di Venezia e subito dopo il match ha voluto commentare il pari contro il Brescia.

di Antonio Tognoli

“Non vedevo l’ora di rientrare e poter dare una mano alla squadra. Stiamo crescendo tanto a livello di gioco. Dobbiamo migliorare negli ultimi trenta metri nell’ultimo passaggio. Tutti dobbiamo fare qualcosa in più per raggiungere altri tipi di risultato. Io sono fiducioso siamo in crescendo. La squadra sta recependo cosa chiede il mister quindi miglioreremo ancora è solo questione di tempo. Il periodo dell’infortunio è stato il più brutto della mia carriera non potendo fare neanche il ritiro. A me piace un sacco quello che vuole portare il mister. È un calcio non facile da metabolizzare ma che ti fa divertire se messo bene in pratica”.

Last modified: Novembre 25, 2023