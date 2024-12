Stefano Moreo: “Contento per il mio gol e per il successo della squadra”

Written by admin• 7:13 pm• Nuova Categoria, Pisa SC

PISA – Nel dopo gara di Mantova – Pisa il commento di Stefano Moreo match winner, che ha dato il successo al Pisa, segnando il suo primo gol in questo campionato.

di Maurizio Ficeli

“È sempre bello gioire per un gol, dando una mano al successo della squadra, sono contento, abbiamo fatto un grande partita, un po’ sofferta alla fine, ma l’importante è aver vinto. Riguardo al mio polpaccio, sto bene, nessun problema. Siamo stati bravi a rimanere in gara fino alla fine. Quest’anno c’è uno spirito di squadra diverso, siamo tutti sul pezzo, quando il mister ci chiama in causa siamo sempre pronti. Ed ora sotto con il Bari per un’altra battaglia “.

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Dicembre 7, 2024